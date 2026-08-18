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Мишустин отметил хорошие возможности для торгово-экономического сотрудничества с Мьянмой

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма имеют хорошие перспективы, чтобы нарастить двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который находится в России с официальным визитом.

"Видим хорошие возможности для наращивания двустороннего торгово- экономического и инвестиционного потенциала. Считаем важным создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, в транспортной инфраструктуре и агропромышленном комплексе", - сказал Мишустин.

По его словам, российская сторона предлагает активнее развивать взаимодействие в сфере высоких технологий: "Мы готовы делиться с нашими мьянманскими партнерами передовыми разработками в цифровой экономике, развитии автономных электронных систем, в применении искусственного интеллекта".

Премьер-министр напомнил, что решением конкретных вопросов сотрудничества занимается Российско-мьянманская межправкомиссия, которую с российской стороны возглавляет министр экономического развития Максим Решетников.

Мишустин также сообщил, что Россия хотела бы расширять гуманитарное сотрудничество, в том числе туристические обмены с Мьянмой. "Заинтересованы в расширении туристических обменов. Реализуется подписанное в октябре прошлого года Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Теперь граждане наших стран могут путешествовать без виз в течение тридцати дней. Уверен, что туристам будет интересно познакомиться с уникальной природой, культурными и духовными традициями России и Мьянмы", - сказал премьер.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, он выделил подготовку кадров. По его данным, более семи тысяч студентов из Мьянмы получили высшее образование в России по самым востребованным специальностям.

Мин Аун Хлайн Михаил Мишустин Максим Решетников Мьянма
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