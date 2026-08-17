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Президент США не планирует продлевать меморандум о понимании с Ираном

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не планирует продлевать срок действия меморандума о понимании с Ираном, который подошел к концу в понедельник.

"Нет", - заявил Трамп на соответствующий вопрос журналистам в Белом доме.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В нем Иран обязывался открыть Ормузский пролив для навигации, а США соглашались снять с Ирана морскую блокаду. Кроме того, иранская сторона в очередной раз заверяла, что не стремится получить ядерное оружие. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга. В последние недели в боевых действиях снова наступила пауза.

В меморандуме не предлагалось решения наиболее острых противоречий между США и Ираном. Предполагалось, что стороны проведут дальнейшие консультации по данным темам, ключевая из которых – судьба иранской ядерной программы.

США Иран Дональд Трамп
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