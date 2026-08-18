Пекин и Бишкек договорились об ускорении поставок ГСМ в Киргизию

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии Эрлист Акунбеков сообщил о достигнутых в Китае договоренностях об упрощении и ускорении процесса поставок в республику горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает сайт правительства Киргизии.

"В составе нашей делегации в Китай прибыли представители кыргызского бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере нефтепродуктов. Некоторые из них уже начали сотрудничество с китайскими компаниями. Накануне государственные органы двух стран провели рабочие встречи, в ходе которых обсудили транспортные вопросы, таможенное оформление и другие соответствующие вопросы, связанные с поставками горюче-смазочных материалов в Кыргызстан. Ряд наших компаний уже подписали контракты на поставку авиационного керосина и дизельного топлива. Первые партии топлива успешно доставлены из Китая в Кыргызстан", - заявил Акунбеков на встрече с секретарем комитета Компартии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Сяоцзяном.

Основной целью визита в Китай Акунбеков назвал установление прямых контактов между компаниями двух стран, осуществляющими деятельность в сфере нефтепродуктов, и ускорение поставок горюче-смазочных материалов в Киргизию.

Кроме того, в ходе визита, как сказал Акунбеков, стороны обсудили планы по реализации совместных проектов в сфере разведки и освоения месторождений нефти и газа в Киргизии, строительства нефтеперерабатывающих заводов, а также создания инфраструктуры для хранения, транзита и перегрузки грузов на пограничных пунктах пропуска.

По итогам встречи с Чэнь Сяоцзяном "достигнута договоренность об упрощении и ускорении процесса поставок ГСМ из Китая в Киргизию с учетом международной ситуации на рынке нефти и необходимости обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов", говорится в сообщении.