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В Киргизии выразили интерес к увеличению объема импорта нефтепродуктов из Китая

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Киргизии Эрлист Акунбеков встретился с замдиректора китайской нефтехимической корпорации Sinopec Тянь Хунбинем, они обсудили установленин прямых контактов между Sinopec и киргизскими компаниями, работающими с горюче-смазочными материалами, а поставки нефтепродуктов, сообщило правтиельство Киргизии.

"Кыргызстан заинтересован в увеличении объемов поставок нефтепродуктов из Китая. Это направление имеет большие перспективы и, считаю, является долгосрочным направлением сотрудничества в рамках торгово-экономических отношений между нашими странами", - заявил Акунбеков.

В состав киргизской делегации также вошли руководители более десяти компаний, осуществляющих деятельность в нефтяной сфере. "Мы включили в состав делегации руководителей компаний, работающих с нефтепродуктами в Кыргызстане, чтобы каждый предприниматель имел возможность напрямую взаимодействовать с партнерами и на месте ознакомиться с вопросами и возможностями", - отметил вице-премьер.

Тянь Хунбинь, в свою очередь, выразил заинтересованность в реализации ранее достигнутых договоренностей по совместным проектам, а также в развитии сотрудничества по новым направлениям в нефтяной отрасли, говорится в сообщении.

Встреча прошла в рамках рабочего визита вице-премьера Киргизии в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Sinopec Китай Киргизия Эрлист Акунбеков Тянь Хунбинь
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