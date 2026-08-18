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New New Shipping рассматривает инвестиции в инфраструктуру арктических портов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китайская судоходная компания New New Shipping заинтересована в активном участии в инвестициях и модернизации российской портовой и логистической инфраструктуры на маршруте Северного морского пути, сообщил гендиректор New New Shipping Кэ Цзинь на форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани.

"Особый интерес для нас представляют инвестиционные проекты в арктических портах, в Мурманске и Архангельске, а также возможность участия в капитале порта Усть-Луга", - сказал он.

"Мы готовы выступить в роли моста для сотрудничества китайских и российских предприятий, участвуя в развитии портов, модернизации причалов и создании тыловых логистических парков, чтобы совместно повышать общую эффективность и пропускную способность новых маршрутов", - добавил он.

По его словам, 20 августа судно New New Shipping планирует первый судозаход в порт Мурманск. Кэ Цзинь напомнил, что суда компании четвертый год совершают рейсы в порт Архангельск.

В июле 2024 года New New Shipping Line запустила проходящий по Севморпути новый торговый маршрут "Арктический экспресс №1". Он связал по СМП с Архангельском основные порты КНР: Шанхай и Нинбо. В июне сообщалось, что Архангельская область и китайская Hainan Yangpu New New Shipping планируют в ближайшей перспективе подписать меморандум, определяющий параметры участия обеих сторон в проекте по строительству глубоководного района морского порта Архангельск.

В сентябре 2025 года New New Shipping Line и правительство Мурманской области заключили соглашение о развитии контейнерных перевозок через порт Мурманска. Соглашение предполагает организацию регулярных контейнерных перевозок и совместных проектов по развитию портовой инфраструктуры для увеличения грузооборота.

Архангельск Мурманск Китай Усть-Луга СМП New New Shipping Кэ Цзинь
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