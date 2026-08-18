Киргизия принудительно ликвидирует 19 компаний из-за санкционных рисков

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Киргизии инициируют процедуру принудительной ликвидации 19 юридических лиц в рамках мер по снижению санкционных рисков, сообщило Министерство экономики и коммерции страны.

Под председательством спецпредставителя президента Киргизии по особым поручениям Бакыта Сыдыкова прошло совещание по вопросам реализации госполитики в сфере соблюдения международных санкционных режимов. В нем участвовали представители госорганов, в том числе Нацбанка, и коммерческих банков.

"С конца июня в рамках межведомственной работы идентифицировано около 40 компаний с повышенными санкционными рисками, в отношении которых проводятся проверочные мероприятия для принятия дальнейших решений в соответствии с законодательством республики", - говорится в сообщении.

По итогам комплексного анализа межведомственная группа приняла решение о необходимости прекращения работы 19 компаний для недопущения негативных последствий для Киргизии, связанных с возможным обходом санкционных режимов. Для реализации принятого решения в органы юстиции будет направлено обращение об инициировании процедуры принудительной ликвидации этих юрлиц.

"В отношении остальных компаний продолжается более детальная проверка их деятельности. По ее результатам будут определены дальнейшие меры в соответствии с законодательством Киргизии", - уточняет министерство.

По итогам совещания госорганам поручено в недельный срок завершить проверки этих субъектов.

Кроме того, была заслушана информация Нацбанка Киргизии о мерах по совершенствованию надзора и регулирования в сфере платёжных услуг и платежных сервисов. Эти меры направлены на снижение санкционных рисков, повышение прозрачности финансовых операций, а также обеспечение соблюдения требований национального законодательства и международных обязательств республики.

За период с июля по 14 августа 2026 года в рамках усиления комплаенс-процедур государственный Элдик банк прекратил деловые отношения примерно со 109 компаниями, еще около 20 компаний находятся в процессе закрытия счетов. Банк продолжает непрерывный мониторинг клиентских платежей в режиме реального времени для своевременного выявления и блокирования операций, потенциально связанных с обходом санкционных режимов. Еще один госбанк - Абанк - прекратил деловые отношения примерно с 35 компаниями, еще около 40 компаний проходят проверочные мероприятия. Банк продолжает реализацию мер по противодействию сомнительным финансовым операциям и минимизации санкционных рисков.

"Государственные банки продолжат последовательно усиливать комплаенс-контроль на всех этапах проведения операций. Особое внимание будет уделяться углубленной проверке документов, являющихся основанием для осуществления платежей, установлению конечных получателей товаров и услуг, а также определению стран назначения поставок", - добавляет Минэкономики.

Ранее целый ряд банков и финансовых компаний в Киргизии подпал под санкции ЕС, США и Великобритании. Причиной попадания в санкционные списки назывались их связи с Россией.