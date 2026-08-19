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Глава Monte Paschi рассматривает возможность покупки Banco BPM и Banca Generali

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Луиджи Ловальо рассматривает возможность приобретения двух меньших по размеру итальянских банков, Banco BPM и Banca Generali, пишет Il Sole 24 Ore со ссылкой на информированные источники.

По их словам, сделки предполагается осуществить в форме обмена акциями. Ловальо, оставшийся во главе старейшего действующего банка в мире после ожесточенного противостояния с советом директоров, еще не уведомил совет о возможных сделках, сообщили собеседники издания.

Сам Monte Paschi является объектом интереса со стороны банка Intesa, в июне предложившего за него 36 млрд евро.

Monte Paschi и Banco BPM, четвертый по величине банк Италии, уже обсуждали возможность слияния, однако переговоры завершились безрезультатно из-за сомнений французского Credit Agricole, крупнейшего акционера BPM, в целесообразности сделки.

Monte Paschi Banco BPM Banca Generali Луиджи Ловальо Италия
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