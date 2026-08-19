Минфин в своих данных не будет обособлять сумму импортного топливного демпфера

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минфин в "Сведениях о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018-2026 годах" не будет обособлять сумму импортного топливного демпфера, операции по нему будут интегрированы в общие расчеты обратного акциза на нефть, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Ведомство напоминает, что в отношении импортного автомобильного бензина демпферный механизм распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года. По импортному дизельному топливу - с 1 июля 2026 года.

"Указанные даты определяют период, за который может быть заявлен соответствующий налоговый вычет. Сам демпфер предоставляется в рамках установленного порядка налогового вычета - после окончания соответствующего налогового периода, при выполнении предусмотренных законодательством условий и представлении подтверждающих документов", - добавляет пресс-служба.

Операции по импортному топливному демпферу будут "интегрированы в общие расчеты и отражены в составе единого механизма возвратного (обратного) акциза на нефтяное сырье по соответствующему коду бюджетной классификации", подчеркнули в Минфине.

Как ранее сообщал Минфин, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июле (за июнь) составили 113 млрд рублей. В июне аналогичные выплаты (за май) составили 210,6 млрд рублей. Всего за первые шесть месяцев 2026 года нефтяные компании получили 701,6 млрд рублей (с учетом того, что за первые два месяца этого года из-за рыночной конъюнктуры им пришлось заплатить в казну совокупно 33,8 млрд рублей).

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.