Поиск

Минфин в своих данных не будет обособлять сумму импортного топливного демпфера

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минфин в "Сведениях о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018-2026 годах" не будет обособлять сумму импортного топливного демпфера, операции по нему будут интегрированы в общие расчеты обратного акциза на нефть, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Ведомство напоминает, что в отношении импортного автомобильного бензина демпферный механизм распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года. По импортному дизельному топливу - с 1 июля 2026 года.

"Указанные даты определяют период, за который может быть заявлен соответствующий налоговый вычет. Сам демпфер предоставляется в рамках установленного порядка налогового вычета - после окончания соответствующего налогового периода, при выполнении предусмотренных законодательством условий и представлении подтверждающих документов", - добавляет пресс-служба.

Операции по импортному топливному демпферу будут "интегрированы в общие расчеты и отражены в составе единого механизма возвратного (обратного) акциза на нефтяное сырье по соответствующему коду бюджетной классификации", подчеркнули в Минфине.

Как ранее сообщал Минфин, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июле (за июнь) составили 113 млрд рублей. В июне аналогичные выплаты (за май) составили 210,6 млрд рублей. Всего за первые шесть месяцев 2026 года нефтяные компании получили 701,6 млрд рублей (с учетом того, что за первые два месяца этого года из-за рыночной конъюнктуры им пришлось заплатить в казну совокупно 33,8 млрд рублей).

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тысяч в год

 Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тысяч в год

Доля пяти крупнейших госкомпаний в совокупных инвестициях в РФ составляет 15%

 Доля пяти крупнейших госкомпаний в совокупных инвестициях в РФ составляет 15%

Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

 Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились с 14,7% до 13,7%

ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

 ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

"Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

 "Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

Первый контейнеровоз китайской New New Shipping Line прибыл в Мурманск

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 61,37%

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

 ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Brent подорожала до $91,46 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11261 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3532 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов