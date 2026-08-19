Рынок акций РФ превысил 2170п по индексу МосБиржи на заявлениях Путина

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги в среду ростом на заявлениях президента РФ Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, данных ЦБ о снижении инфляционных ожиданий населения, а также на фоне выросших металлов и нефти (фьючерс на Brent превысил $92 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2170 пунктов после локальной коррекционной просадки днем ниже 2135 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2172,38 пункта (+1,1%), индекс РТС - 803,89 пункта (+1,2%). Из индексных бумаг лидировали в росте на МосБирже акции "ММК" (+6,9%), "Норникеля" (+5,4%), "ФосАгро" (+5,2%), "Полюса" (+5,1%), "Северстали" (+4,2%), "НЛМК" (+4,1%), но упали после двухдневного ралли акции Московского кредитного банка (-7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 августа, составил 85,1293 руб. (-3,52 копейки).

Поддержку акциям "Норникеля" оказали новости, что совет директоров ГМК 25 августа рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2026 года. "Норникель" не выплачивал дивиденды за 2024 и 2025 годы, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного потока.

Подорожали также акции "Эн+ груп" (+3,4%), "Русала" (+3,2%), "Татнефти" (+3%), "Интер РАО" (+3%), ПАО "Группа Позитив" (+3%), "Ростелекома" (+2,9%), "Группы компаний ПИК" (+2,9%), "Аэрофлота" (+2,6%), "Русагро" (+2,6%), "АЛРОСА" (+2,3%), МКПАО "Циан" (+2,3%, до 655 рублей), "Московской биржи" (+1,6%), ВТБ (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "МТС" (+1,1%), "ВК" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "Хэдхантера" (+0,3%).

МКПАО "Циан" по итогам II квартала получила выручку в размере 4,4 млрд рублей, что на 22,8% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Скорректированная EBITDA увеличилась на 60,1% и составила 1,4 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 31,3% против 24% во II квартале 2025 года. Результаты оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса" - аналитики ожидали выручку в 4,32 млрд рублей, а скорр. EBITDA в 1,3 млрд рублей при рентабельности 30,3%.

МКПАО "Циан" до конца 2026 года планирует выплатить дивиденды в размере не менее 30 руб./акция, сообщила компания. В июне "Циан" выплатил дивиденды за I квартал 2026 года в 53 рубля на акцию, в том числе 23,7 рубля специального дивиденда.

Подешевели акции "ИКС 5" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -1,9% "префы").

Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились до 13,7%, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что в июле инфляционные ожидания населения РФ подскочили с 12,4% до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет. Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе снизилась до 14,3% с 15,1% в июле. Свежий опрос проводился 4-13 августа 2026 года.

Правительство РФ должно будет подготовить специальную программу восстановления складских мощностей, пострадавших в результате атак на логистические центры. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что, "несмотря на недавние террористические атаки", торговая инфраструктура РФ "действует эффективно и устойчиво": "Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время".

"Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", - заявил глава государства.

В контексте поддержки инвестиций в инфраструктуру Путин упомянул о необходимости донастройки существующих мер.

"У нас уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее. Считаю правильным, если правительство еще раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнесом как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем вместе с Центральным банком и деловыми объединениями даст предложение, как донастроить систему поддержки инвестиций", - сказал он, отметив, что задача государства - "выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе в модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта".

Комментарии аналитиков

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов отметил возросшую волатильность рынка акций. Некоторую поддержку акциям экспортеров оказывает продолжение конфликта на Ближнем Востоке. Положительная динамика отмечается в акциях отдельных металлургических компаний и производителей удобрений ("Фосагро", "Акрон").

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи после локальной просадки днем нашел силы вернуться к положительной динамике, настроения улучшила статистика Банка России - инфляционные ожидания населения в августе сократились до 13,7% с июльских 14,7%. С одной стороны, снижение существенное, с другой - показатель остается на высоком уровне, соответствуя уровню января этого года и серьезно превышая июньские 12,4%, отметил эксперт.

На геополитическом фронте без изменений: сигналов о возобновлении переговоров по Украине по-прежнему нет. При этом цены на нефть, драгоценные и цветные металлы показали хороший рост на фоне спада глобального доллара, а рубль оставался слабым. Эти рыночные факторы поддержали покупательский интерес к российским акциям.

Росстат вечером опубликует отчет по потребительской инфляции за 11-17 августа, данные могут оказать краткосрочное влияние на рыночный сантимент, особенно при значимом отклонении от ожиданий. В четверг на российском рынке "ФосАгро", "Европлан" представят финансовые результаты по МСФО за I полугодие. Индекс МосБиржи, вероятно, останется в рамках 2100-2200 пунктов, если внешний фон не ухудшится, полагает Смирнов.

Как отмечает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, позитивным драйвером для рынка стали заявления Путина относительно возможности роста российского ВВП на 1% по итогам года, об отсутствии существенного ущерба для российской экономики от недавних атак БПЛА на предприятия нефтепереработки и складские помещения, а также предложение восстановить пострадавшие объекты за государственный счет.

Дополнительную поддержку рынку оказала динамика ИТ-сектора, бумаги которого в целом значительно недооценены, а также продолжающееся повышение цен на нефть Brent, которая превысила $92 за баррель. Среди лидеров роста сектора выступили акции ПАО "Группа Астра" (+9,4%) - поводом для этого стали вывод ее операционной системы Astra Linux Mobile для планшетов и смартфонов на рынок Лаоса, а также новости о сотрудничестве в реализации высокотехнологичных проектов с властями Мьянмы. В аутсайдерах на фоне коррекции после 2-дневного ралли оказался МКБ.

"Прогноз для индекса МосБиржи на четверг - диапазон 2140-2240 пунктов", - заключила Мильчакова.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, "рынок акций РФ лишь отскочил вверх, но не развернулся. Накануне распродажи приостановились, игроки частично зафиксировали прибыль по коротким позициям после 4-дневного отката индекса МосБиржи, в ходе которого он потерял порядка 10%. По-прежнему для качественного роста рынка поводов нет. Основной фактор - геополитика, которая не только не смягчается, но и постепенно ужесточается. Перспективы переговоров по Украине пока очень отдаленные".

"Поэтому среднесрочно на рынок мы смотрим негативно. Но это не исключает попыток "выдернуть" его вверх сегодня-завтра. При таком сценарии сопротивлением выступит район 2200 пунктов по индексу МосБиржи, где можно ожидать фиксации спекулятивной прибыли "быками" и возобновления выхода из акций крупных инвесторов, которые, по данным ЦБ, активно продавали акции в июне и июле", - отмечает аналитик.

Нефть Brent продолжила рост. Намерение президента США Трампа "задушить" Иран экономическими мерами вряд ли приведет к открытию Ормузского пролива и налаживанию мировой логистики нефти. С другой стороны, США явно демонстрируют нежелание и даже невозможность победы военным путем. То есть внешний фон для нефти остается нейтральным, а в такой ситуации она будет стремиться вверх из-за сохранения дефицита предложения на рынке. Но дорогая нефть будет лишь сдерживать падение индекса МосБиржи, заключил Зацепин.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе динамика смешанная (индексы FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC40 просели на 0,1%), но растут США (индексы к 19:00 выросли на 0,1-0,4%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены растут четвертую сессию подряд из-за продолжающегося конфликта США-Иран.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 составила $92,25 за баррель (+1,4% и +0,2% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $86,46 за баррель (+1,7% и +0,5% накануне).

Ожидания мирного урегулирования конфликта между США и Ираном существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий.

Трамп в последние дни регулярно заявляет, что американские военные силы благодаря морской блокаде Ирана де-факто контролируют Ормузский пролив. Иранские власти, со своей стороны, периодически подчеркивают, что пролив остается под контролем Ирана.

Активность движения судов через ключевую для поставок нефти водную артерию в начале недели находится ниже 10-дневного среднего уровня (11 танкеров в сутки). По данным Kpler, во вторник через пролив прошли шесть танкеров, в понедельник - девять.

В то же время появляющиеся в СМИ сообщения указывают на возможность серьезной эскалации в регионе. Так газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Тегеран рассматривает возможность нанесения ударов по американским объектам в Европе в случае дальнейшего разрастания конфликта с США.

Росту нефтяных цен в среду также способствует снижение курса доллара, усилившееся после сообщений министерства финансов США об увеличении объемов обратного выкупа долгосрочных долговых обязательств. Ослабление американской валюты повышает привлекательность покупки сырьевых товаров для держателей других валют.

Тем временем резервы нефти в США неожиданно выросли. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,41 млн баррелей, запасы бензина повысились на 688 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,53 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 600 тыс. баррелей, бензина - на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,31 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 58,65 млрд рублей (из них 5,23 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 4,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,97 млрд рублей на акции "Газпрома").