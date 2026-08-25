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Лукашенко обсудил с Мантуровым недоразумения вокруг проекта самолета "Освей"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым в Минске заявил о существовании "недоразумений" в реализации проекта совместного российско-белорусского легкого многоцелевого турбовинтового самолета ЛМС-192 "Освей". Об этом сообщает "БелТА".

"Благодарен за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был", - сказал Лукашенко.

"Он нужен на нашем общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну а для нас - приобретение новых компетенций. Вы видели, что мы занимаемся ремонтом многих самолетов. Кое-что уже умеем делать. Не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности", - подчеркнул президент.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке девятнадцатиместного "Освея" с российской стороны является АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), соисполнителем от Белоруссии было назначено ОАО "558 АРЗ". Сертификация "Освея" ожидается в конце 2029 года.

Накануне глава российского Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что Россия и Белоруссия находятся на этапе согласования возможных дополнительных расходов на проект совместного самолета "Освей".

"Было достаточно много сложностей с точки зрения согласования с заказчиками, потому что там есть как гражданские, так и военные заказчики. Были сложности на этапе эскизного еще проекта. Поэтому сейчас, когда мы закончим уже окончательно РКД (рабочую конструкторскую документацию - ИФ), будет понятна ориентировочная стоимость продолжения этих работ. Как раз с белорусской стороной сейчас согласовываем, как будем делить возможные расходы дополнительные, вызванные новыми требованиями", - сказал Алиханов журналистам

Александр Лукашенко Белоруссия Минпромторг Антон Алиханов УЗГА Денис Мантуров Освей
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