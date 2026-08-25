Сертификацию российско-белорусского самолета "Освей" завершат к концу 2029 г.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Опытный образец российско-белорусского самолета "Освей" появится в 2027 году, к концу 2029 года будет завершена его сертификация, сообщил во вторник журналистам в Минске первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Мы сегодня движемся по тому графику, который откорректирован. В следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания", - сказал Мантуров после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, его цитирует госагентство БелТА.

"Рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь на рынке Беларуси, России. Рассчитываем и в третьи страны поставлять", - добавил первый вице-премьер РФ.

"Белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов, по производству компонентов. В том числе окраска в Минске, предоставлены хорошие возможности для этого", - отметил Мантуров.