Поиск

Компании США почти согласовали многомиллиардные инвестиции в нефть Венесуэлы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Chevron Corp. и другие представители топливно-энергетического комплекса США близятся к заключению сделок, предусматривающих многомиллиардные инвестиции в венесуэльские нефтяные месторождения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, Chevron близка к заключению сделки, в периметр которой могут войти два месторождения тяжелой нефти. У нее уже есть три совместных предприятия с венесуэльской PdVSA, и это единственная крупная американская компания, которая ведет деятельность в Венесуэле.

Нефтесервисная Halliburton также ведет переговоры о сотрудничестве с нефтяными компаниями в этой латиноамериканской стране, говорят некоторые из источников.

На следующей неделе топ-менеджеры нескольких нефтегазовых компаний должны подписать добычные сделки в Каракасе, отмечают эти источники. Ожидается, что в Венесуэлу прибудет и министр энергетики США Крис Райт.

Многие из предлагаемых Венесуэлой месторождений - так называемые гринфилды. На таких месторождениях зачастую отсутствует инфраструктура или электричество, и подготовка их к разработке потребует инвестиций на миллиарды долларов.

ExxonMobil и ConocoPhillips пока намерены оставаться в стороне от переговоров, пишет WSJ. В 2007 году президент Уго Чавес национализировал их активы, и они до сих пор пытаются добиться многомиллиардных возмещений.

Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что власти США обсуждают с Каракасом получение в собственность части венесуэльских запасов нефти.

Два американских чиновника рассказали изданию, что администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли собственности в колоссальных нефтяных ресурсах этой южноамериканской страны.

"Назвать эту сделку крупной было бы преуменьшением. Она гигантская", - сказал один из госслужащих.

Стороны пока прорабатывают детали потенциального соглашения, при этом дискуссии затрагивают более чем десяток венесуэльских месторождений с подтвержденными запасами в 90 млрд баррелей. Ранее часть этих ресурсов контролировала КНР, пишет Axios.

Chevron Halliburton США Уго Чавес PdVSA Венесуэла Крис Райт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon с сентября будет продавать товары селлеров напрямую из ПВЗ

 Ozon с сентября будет продавать товары селлеров напрямую из ПВЗ

Чистая прибыль ВЭБа в I полугодии снизилась почти вдвое, до 32,4 млрд рублей

Отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" за II квартал ожидаемо снизилось до 1,82 с 1,91

Пошлина на экспорт из РФ пшеницы со 2 сентября снизится на 22,2%

 Пошлина на экспорт из РФ пшеницы со 2 сентября снизится на 22,2%

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза г/г

Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

 Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

Национализированный у Митюшова "Салаватнефтемаш" оценен в 2 млрд рублей

ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

 ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

 Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3588 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11433 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов