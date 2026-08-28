Компании США почти согласовали многомиллиардные инвестиции в нефть Венесуэлы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Chevron Corp. и другие представители топливно-энергетического комплекса США близятся к заключению сделок, предусматривающих многомиллиардные инвестиции в венесуэльские нефтяные месторождения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, Chevron близка к заключению сделки, в периметр которой могут войти два месторождения тяжелой нефти. У нее уже есть три совместных предприятия с венесуэльской PdVSA, и это единственная крупная американская компания, которая ведет деятельность в Венесуэле.

Нефтесервисная Halliburton также ведет переговоры о сотрудничестве с нефтяными компаниями в этой латиноамериканской стране, говорят некоторые из источников.

На следующей неделе топ-менеджеры нескольких нефтегазовых компаний должны подписать добычные сделки в Каракасе, отмечают эти источники. Ожидается, что в Венесуэлу прибудет и министр энергетики США Крис Райт.

Многие из предлагаемых Венесуэлой месторождений - так называемые гринфилды. На таких месторождениях зачастую отсутствует инфраструктура или электричество, и подготовка их к разработке потребует инвестиций на миллиарды долларов.

ExxonMobil и ConocoPhillips пока намерены оставаться в стороне от переговоров, пишет WSJ. В 2007 году президент Уго Чавес национализировал их активы, и они до сих пор пытаются добиться многомиллиардных возмещений.

Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что власти США обсуждают с Каракасом получение в собственность части венесуэльских запасов нефти.

Два американских чиновника рассказали изданию, что администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли собственности в колоссальных нефтяных ресурсах этой южноамериканской страны.

"Назвать эту сделку крупной было бы преуменьшением. Она гигантская", - сказал один из госслужащих.

Стороны пока прорабатывают детали потенциального соглашения, при этом дискуссии затрагивают более чем десяток венесуэльских месторождений с подтвержденными запасами в 90 млрд баррелей. Ранее часть этих ресурсов контролировала КНР, пишет Axios.