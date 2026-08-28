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США хотят обеспечить долгосрочный доступ к трети нефтяных запасов Венесуэлы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти США ведут переговоры с Каракасом о получении долгосрочного доступа к трети нефтяных месторождений Венесуэлы, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам двух человек, ознакомленных с ходом переговоров, условия обсуждаемого соглашения обеспечат Штатам долгосрочные контракты в отношении трети нефтяных запасов нефти, открывая себе доступ к 90 млрд баррелей нефти.

США, как планируется, получат долю во владении 17 нефтяными месторождениями, однако на некоторых из них отсутствует инфраструктура или доступ к перевалочным пунктам для вывоза ресурсов. Кроме того, по данным WP, после операции США 3 января 2026 года по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро добыча нефти в стране выросла незначительно.

Источники издания отметили, что госсекретарь США Марко Рубио и министр энергетики Крис Райт рассчитывают на визит в Венесуэлу в начале сентября с целью объявить об этом соглашении. Однако ряд наблюдателей в нефтяной промышленности не уверены, что к этому моменту удастся получить значимые договоренности. Газета отмечает, что воплощению в жизнь планов Белого доме мешают разные препятствия, включая потребность в миллиардов долларов инвестиций, крупные затраты на охрану рабочих и нефтяных предприятий, серьезное сопротивление в Венесуэле перспективе уступить минеральные ресурсы США. В частности, для оформления соглашения могут потребоваться внесения изменений в конституцию Венесуэлы.

Собеседники газеты также не смогли сказать, сколько бюджетных денег и сколько средств от частных инвесторов США могут привлечь к проекту.

Кроме того, поясняет WP, столь крупные государственные расходы, вероятно, потребуют одобрение Конгресса США.

В американской администрации информацию комментировать не стали.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники передавал, что власти США обсуждают с Каракасом получение в собственность части венесуэльских запасов нефти.

The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что Chevron Corp. и другие представители топливно-энергетического комплекса США близятся к заключению сделок, предусматривающих многомиллиардные инвестиции в венесуэльские нефтяные месторождения.

Chevron Марко Рубио США Венесуэла Крис Райт
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