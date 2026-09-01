Рынок акций РФ к вечеру консолидируется в районе 2180-2190п по индексу МосБиржи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к вечеру во вторник залег в консолидационный боковик после попыток роста на фоне подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $92 за баррель) и надежд на ослабление геополитических рисков после прошедшей накануне встречи министра финансов США Скотта Бессента с российской делегацией; игроки оценивают поступающие новости с саммита ШОС в Бишкеке и со стартовавшего 1 сентября XI Восточного экономического форума. Индекс МосБиржи топчется в районе 2180-2190 пунктов после локального тестирования рубежа 2200 пунктов.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2186,36 пункта (+0,3%, максимум дня - 2204,62 пункта), индекс РТС - 797,36 пункта (+0,3%, максимум дня - 804,02 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 сентября, составляет 86,3793 руб. (+77,86 копейки).

Подорожали акции МКПАО "Озон" (+3,5%), "ФосАгро" (+2,5%), "НЛМК" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Яндекса" (+1,8%), "Северстали" (+1,4%), "МТС" (+1,3%), "Русала" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Роснефти" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-7%), "ВК" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "ИКС 5" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Министры финансов РФ и США Антон Силуанов и Скотт Бессент накануне провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ G20. Встреча глав финансовой "двадцатки" проходит 31 августа и 1 сентября в Эшвилле (США). "Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20", - говорится в сообщении российского Минфина.

Российская делегация присутствует на встрече глав финансовой "двадцатки" в США, так как важно стремиться ладить со всеми странами, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

Лидер меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис в понедельник выразил серьезные сомнения в отношении принятого Сенатом законопроекта, вводящего санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть, сообщает The Hill. "Потому что есть риск, что он предоставит Дональду Трампу и его администрации полномочия по тарифам и санкциям, которыми, как мы полагаем, они будут злоупотреблять", - цитирует издание заявление Джеффриса.

Издание Politico со ссылкой на замминистра финансов США Эрин Браун сообщило во вторник, что министры финансов США и России провели продуктивную встречу. Представитель Минфина уточнила, что Бессент и Силуанов обсуждали "план Трампа по установлению мира и экономическому росту".

По ее словам, Бессент дал понять главе Минфина РФ, что конфликт с Украиной должен закончиться, США хотят "мирного урегулирования". Браун также заявила, что решение о присутствии России на саммите G20 было принято Белым домом. "Мы следуем протоколу Белого дома", - сказала она.

В то же время неназванный источник сообщил изданию, что во время встречи с Силуановым Бессент ясно дал понять, что США не будут заключать с Россией никаких договоренностей до прекращения конфликта на Украине. Когда министр финансов России "попытался обсудить сферы, в которых можно было бы принять меры, госсекретарь Бессент резко прервал его и заявил, что это невозможно, пока не закончится война", заявил собеседник газеты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций продолжает попытки технической коррекции от локальных минимумов на фоне геополитических надежд.

Акции "Озона" ускорили восстановление от достигнутых в августе минимумов с 2023 года на фоне сообщений о выходе компании на рынок Монголии. Совет директоров "Юнипро" (-5,1%) во вторник утвердил новое положение о дивидендной политике, размер дивидендов будет определяться "в виде доли от полученной в отчетном периоде консолидированной прибыли общества по МСФО", но какая это доля, в документе не уточняется. Акции "Полюса" и "Селигдара" (-0,7%) корректируются вниз вместе с ценами на золото, которые не удержали отметку $4500 за унцию. Кроме того, "Полюс" накануне представил слабые операционные и сильные финансовые результаты за I полугодие 2026 года по МСФО, в рамках которых подтвердил планы по отказу от дивидендных выплат до 2030 года. Компания значительно сократила объемы реализации золота, однако более высокие цены позволили сохранить положительную динамику выручки и EBITDA.

Западные фондовые площадки во вторник снижаются, опасаясь роста стоимости обслуживания госдолга в крупнейших экономиках, а также усиления инфляционного давления. Индексы МосБиржи и РТС в рамках технического восстановления от локальных минимумов протестировали на прочность психологически важные сопротивления 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно. Инвесторы черпали оптимизм от корпоративных историй, а также обнадеживающих заявлений российского президента - покупатели в РФ все еще не теряют геополитических надежд, считает Кожухова.

Как отмечает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Мамонтов, нефть дорожает на фоне новой эскалации между США и Ираном, цена Brent преодолела зону сопротивления $91,62-91,78 за баррель и теперь открывается дорога в среднесрочную область $96,87-97,8 за баррель. Пока нет слома поддержки $90,7 за баррель, контроль остается на стороне покупателей. Однако от текущих уровней продолжение движения вверх выглядит нестабильным и рискованным.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что добыча нефти значительно вырастет благодаря сделке с Венесуэлой. Американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получит контроль над рядом нефтяных месторождений в Венесуэле, которыми ранее управляли несколько китайских и одна российская компания. США, тем временем, продолжают рекордными темпами расходовать свой стратегический резерв нефти (SPR).

Трамп недавно заявил, что венесуэльская нефть пойдет на пополнение стратегического нефтяного резерва США. Штаты получили контроль над более чем 65 млрд баррелей подтвержденных запасов нефти в Венесуэле, причем без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков. Сделка более чем вдвое увеличивает запасы нефти США, ее поставки значительно вырастут. Нефтяная сделка привлечет в Венесуэлу около $100 млрд частных инвестиций, заявил госсекретарь Марко Рубио.

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, индекс МосБиржи держится выше 2180 пунктов на фоне подросшей нефти, геополитики и ослабления рубля. В начале недели переговорный фактор во многом разогнал российский фондовый рынок, но во вторник этот оптимизм почти сошел на нет. На встрече с Антоном Силуановым глава Минфина США Скотт Бессент связал возможное экономическое смягчение с завершением конфликта на Украине. То есть сам диалог возобновляется, но до быстрых договоренностей все еще далеко.

После скачка рынка накануне на 3% темпы роста ожидаемо снизились, однако внешний фон для российских акций пока остается скорее позитивным. Нефть растет, также дорожает природный газ в Европе (торгуется около $855 за тыс. куб/м) - сырьевой фон сейчас остается одним из главных аргументов в пользу роста российского фондового рынка. Акции "Озона" поддержала новость о запуске продаж в Монголии, и это уже девятая зарубежная страна присутствия маркетплейса, отметил эксперт.

В Бишкеке проходит основной день саммита ШОС. Президент РФ Владимир Путин проводит серию встреч с лидерами стран объединения, а накануне состоялись переговоры с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Москва и Пекин подтвердили курс на дальнейшее расширение сотрудничества. Для рынка здесь особенно важны любые новые договоренности по энергетике и торговле с Китаем, в том числе по "Силе Сибири 2". Во Владивостоке во вторник стартовал ВЭФ, который пройдет до 4 сентября, в центре его повестки находятся инвестиции, инфраструктура, развитие Дальнего Востока и экономические связи со странами АТР. Поэтому в ближайшие дни от форума вполне могут появиться отдельные корпоративные драйверы роста.

"До конца дня ожидаю индекс МосБиржи в диапазоне 2160-2200 пунктов. После сильного роста понедельника часть инвесторов фиксирует прибыль, но стоимость нефти Brent выше $90 за баррель, ослабление рубля и сохранение переговорной активности пока позволяют рынку удерживаться около текущих уровней", - считает Чернов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, основным фактором давления на мировые рынки акций стала эскалация конфликта США и Ирана - после новых взаимных ударов нефть Brent поднялась выше $90 за баррель, усилив опасения относительно нового витка инфляции. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,77% - максимума с начала 2025 года, а рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре более чем в 65%.

Российский рынок акций во вторник пытается продолжить восходящее движение, поддержку по-прежнему оказывают ожидания возможного прогресса в переговорах по украинскому урегулированию, при этом инвесторы все активнее реагируют на отдельные позитивные сигналы и заявления со стороны стран-партнеров России о готовности содействовать диалогу.

Новостью дня можно считать заявление МИД КНР о готовности Китая продвигать более тесное сотрудничество с Россией в энергетике, в том числе в контексте перспектив газопровода "Сила Сибири 2". Для российского рынка это позитивный сигнал, прежде всего для нефтегазового сектора: реализация проекта может дополнительно укрепить долгосрочный экспортный потенциал России и расширить энергетическое партнерство с Китаем, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает восстановление от поддержки в районе 2100 пунктов и постепенно приближается к нисходящей трендовой линии. Уже на этой неделе рынок может протестировать ее в районе 2200-2230 пунктов. Закрепление выше станет первым сигналом к слому текущего нисходящего тренда и откроет дорогу к 2300 пунктам. При неудачном тесте сохраняется риск возврата к поддержке 2100 пунктов, считает Лозовой.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций, проседают Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,1-0,9%) и США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,5-1,3% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке цены во вторник продолжают рост на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени во вторник составила $92,67 за баррель (+2,4% и +2,7% в понедельник), октябрьская цена фьючерса на WTI - $88,29 баррель (+3% и +2,8% накануне).

Нефть ускорила рост с начала недели на фоне сообщений о возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке после паузы, продолжавшейся с конца июля. Вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам на острове Ларак, а Иран в ответ атаковал американским базы в Иордании.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми обстрелами, разрушив надежды на то, что конфликт перейдет в стадию экономического противостояния.

Между тем анонсированные на прошлой неделе ирано-оманские договоренности относительно согласования маршрутов движения судов через Ормузский пролив пока не принесли заметных результатов.

"Данные отслеживания движения судов показывают, что через Ормузский пролив проходит около 6 млн баррелей нефти в день, но это существенно ниже уровня, наблюдавшегося до конфликта, - говорится в аналитической записке ANZ. - Тем временем резервы, на которые рассчитывал рынок, постепенно сокращаются. В США запасы близки к минимумам, а в Китае грядет сезонное увеличение спроса".

Соединенные Штаты продолжают высвобождать запасы нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), стремясь смягчить кризис поставок, вызванный войной с Ираном. Согласно опубликованным накануне данным министерства энергетики страны, за прошлую неделю стратегический нефтяной резерв потерял еще 3,1 млн баррелей нефти. В SPR находится 286,6 млн баррелей нефти, это минимум с 1982 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 57,94 млрд рублей (из них 6,84 млрд рублей пришлось на акции "Озона", 5,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,56 млрд рублей на акции "Полюса").