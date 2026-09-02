Рост цен на сахар в РФ с 25 по 31 августа замедлился до 0,9%, начали дорожать яйца

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сахар-песок в РФ за неделю с 25 по 31 августа подорожал на 0,9%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен замедлился, неделей ранее он составлял 1,6%. С начала года цены выросли на 25,8%. Это самые высокие темпы на продрынке (за исключением динамики цен на некоторые виды плодоовощной продукции).

Притормозил и рост цен на гречневую крупу - до 0,6% с 1,1% неделей ранее. Но начали дорожать яйца: за неделю рост составил 0,6%, неделей ранее динамика была отрицательной - 0,2%.

Росстат также сообщил, что цены на мясные консервы для детского питания и пшено выросли на 0,5%, мороженую рыбу и подсолнечное масло - на 0,4%, мясо кур - на 0,3%, говядину, баранину, макаронные изделия, вермишель, соль - на 0,2%, пшеничную муку, ржаной и пшеничный хлеб, пастеризованное молоко, сливочное масло, творог, маргарин и водку - на 0,1%.

В то же время снизились цены на овощные консервы для детского питания и черный чай - на 0,2%, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, кефир и рис - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.