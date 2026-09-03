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Президент РФ анонсировал скорую отправку первой нефти "Восток Ойла" потребителям

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Первая нефть "Восток Ойла" (проект "Роснефти") вскоре отправится потребителям, заявил президент РФ Владимр Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро. На одном из наших крупнейших арктических проектов "Восток Ойл" в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу в бухте Север. А также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам", - сказал президент.

Проект "Восток Ойл" предусматривает освоение нефтяных месторождений "Роснефти" на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Владимр Путин Восток Ойл Роснефть
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