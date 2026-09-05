Торги по приватизации национализированного у Митюшова "Салаватнефтемаша" пройдут 7 октября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Росимущество объявило аукцион по продаже 100% акций АО "Салаватнефтемаш" (Башкирия), соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Пакет включает 21 млн 468 тыс. 100 обыкновенных акций номиналом 100 рублей.

Начальная стоимость лота составляет 1,916 млрд рублей, шаг аукциона - 95,8 млн рублей (5% от стартовой цены).

Заявки для участия в торгах подаются до 5 октября 2026 года, подведение итогов аукциона намечено на 7 октября.

Штат сотрудников предприятия составляет 434 человека.

Также, согласно данным сайта torgi.gov.ru, 4 сентября был объявлен аукцион по продаже 100% ООО "РемЭнергоМонтаж". Начальная цена лота составляла 46 млн рублей, шаг аукциона - 2,3 млн рублей. Но торги были отменены "по решению продавца".

Сообщалось, что оценку рыночной стоимости этих пакетов выполняло ООО "ЭсАрДжи Консалтинг".

Оба предприятия входили в перечень башкирских компаний, взысканных в доход государства у бывшего менеджера группы "Газпром" Алексея Митюшова.

Как сообщалось, в июле текущего года правительство РФ включило в план приватизации на 2026-2028 годы три башкирские компании из этого перечня: 100% акций АО "Салаватнефтемаш", а также 100% долей ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство - РФ и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.

Как сообщалось, в апреле 2025 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход РФ с Митюшова акции и доли промышленных предприятий в Башкирии. По мнению истца, фигурант дела использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем.