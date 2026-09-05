Bloomberg узнало, что нефтяное соглашение США и Венесуэлы было неожиданным для компаний Штатов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Многие американские компании в сфере энергетики не получали заранее информации о готовящемся США и Венесуэлой нефтяном соглашении при участии главы компании North American Blue Energy Partners (NABEP) Алехандро Бетанкура, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Договоренности с Бетанкуром, достигнутые силами госдепартамента и Пентагона, застали врасплох многие энергетические компании и их руководство, включая тех, кто уже вел коммерческие переговоры с Венесуэлой, заявили знакомые с вопросом лица", - говорится в публикации.

По данным источников, среди руководителей отрасли высказывались опасения, что данное соглашение помешает переговорам и лишит компании доступа к наиболее привлекательным активам в Венесуэле. Однако предприниматели признавали, что публично критиковать договоренности Вашингтона и Каракаса не стоит.

По оценке Bloomberg, если президент США Дональд Трамп пытается действовать ускоренными темпами, то частный сектор предпочитает проявлять осторожность в деле разработки венесуэльских нефтяных месторождения, отмечая риски для экономики и безопасности. К тому же возрастает перспектива конкуренции между NABEP и американскими производителями нефти.

Как отметили источники, в американской администрации пытаются заверить нефтяную отрасль, что сотрудничество Белого дома с NABEP способствует безопасности ведения бизнеса в Венесуэле, не создает барьеры для других фирм, имеющих право договариваться с Каракасом в отношении оставшихся месторождений. В Белом доме указывали на контракты, заключенные на этой неделе компаниями Chevron и GE Vernova.

Трамп ранее заявлял, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Каракасом. Он утверждал, что благодаря этой сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле. NABEP дарованы права на 100 лет на разработку 17 месторождений Венесуэлы. В свою очередь, американская администрация получает долю в 35% в NABEP, возможность закупать 20% продукции по себестоимости. Глава Минэнерго США Крис Райт уточнил, что у США остается право вето на назначения в совет директоров NABEP, большинство его состава должны составлять американские граждане.