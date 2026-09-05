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WP сообщила, что венесуэльский бизнесмен Бетанкур помогал США перехватывать танкеры с нефтью

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Венесуэльский бизнесмен Алехандро Бетанкур, глава компании North American Blue Energy Partners (NABEP), при президенте Венесуэлы Николасе Мадуро, содействовал США в перехвате танкеров, которые перевозили нефть, несмотря на американские санкции, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"По словам источников, Бетанкур стал крайне ценным активом - до такой степени, что некоторые чиновники полагают: без его помощи не было бы возможным удержать Венесуэлу после захвата Мадуро. Два собеседника, знающих о взаимодействии Бетанкура с властями США, отмечали, что до недавнего времени он использовал свою разветвленную разведывательную сеть в Венесуэле для добычи сведений, которые помогали Вашингтону перехватывать суда "теневого флота", пытавшиеся тайно перевозить венесуэльскую нефть под санкциями США", - информирует издание.

Во время первого президентского срока президента США Дональда Трампа между госдепартаментом и Белым домом существовали разногласия по поводу того, как вести дела с Бетанкуром: он имел большое влияние в Венесуэле, но его также обвиняли в отмывании денег. По словам помощников Бетанкура и официальных лиц США, несмотря на успешный бизнес в Венесуэле, он тайно поддерживал политических противников Мадуро.

По данным WP, за несколько месяцев до захвата Мадуро в 2025 году Бетанкур восстановил регулярные связи с Вашингтоном. После операции по вывозу Мадуро из Венесуэлы Бетанкур убедил вице-президента Делси Родригес в необходимости сотрудничать с США, дал ей гарантии личной безопасности. Впоследствии Бетанкур влиял на принятие решений правительством, особенно в нефтяной сфере. По словам одного из собеседников WP, он "стал де-факто министром экономики Венесуэлы".

Между тем, после смены власти в Каракасе Трамп первоначально рассматривал вариант с прямым участием США в национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Однако он встретил целый возражений, в том числе со стороны министра энергетики Криса Райта. Госсекретарь США Марко Рубио, со своей стороны, объяснил, что Бетанкур мог бы стать решением проблемы.

В марте спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне провел телефонный разговор с Бетанкуром и предложил ему стать деловым партнером администрации США. В обмен на утрату автономии компании, доли в ней, ему предложили доступ к обширным нефтяным запасам Венесуэлы и шанс стать "глобальным игроком". "Я в деле", - ответил Бетанкур, по словам человека, знакомого с содержанием разговора.

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В свою очередь, власти США вмешались в расследование Швейцарии в отношении Бетанкура по подозрению в отмывании денег, добились отмена требования его экстрадиции из Британии, отклонили предложение швейцарских властей о его задержании.

"Он проверенный руководитель. Я здесь никого не канонизирую. Я лишь говорю вам, что этот человек в прошлом был полезен администрации США", - заявил журналистам неназванный американский госслужащий.

Трамп ранее заявлял, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Каракасом. Он уточнил, что благодаря этой сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле. Родригес уточняла, что соглашение с США будет действовать 25 лет.

Венесуэла США Алехандро Бетанкур нефть
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