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Brent подорожала до $97,91 за баррель

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник в связи с растущими опасениями затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Иран заявил о намерении ответить на атаки США на его объекты, пригрозив полной блокадой Ормузского пролива, что еще больше усилило опасения перебоев с поставками нефти из стран Персидского залива.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $97,91 за баррель, что на $0,91 (0,94%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,72 (0,75%), до $97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,83 (2%), до $93,31 за баррель. Накануне основные торги WTI не проводились из-за выходного в США.

В понедельник в МИД Ирана заявили, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США.

"В последние дни Вашингтон получил четкое предупреждение о новых иранских ракетах. Экономическая война будет встречена морской зоной отчуждения через Персидский залив до периметра блокады. Оперативная стратегия в отношении американских кораблей и баз была фундаментально пересмотрена", - написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в соцсети X.

В минувшие выходные американские военные атаковали три связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера. Иранская сторона ответила ударами по шести связанным со Штатами торговым судам.

"Мы полагаем, что нынешнее усиление противостояния между США и Ираном способно существенно изменить восприятие рынком рисков для цен на нефть не только до конца 2026 года, но и на значительную часть 2027 года", - отмечает аналитик DBS Bank Сувро Саркара.

Brent WTI Иран США
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