"Арктик СПГ 2" требует от южнокорейской Hanwha Ocean возместить $1 млрд убытков

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Южнокорейский судостроительный гигант Hanwha Ocean сообщил через Корейскую биржу о получении запроса на арбитражное разбирательство, поданного в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) компанией ООО "Арктик СПГ 2" (оператор одноименного проекта - "НОВАТЭК") с требованием возмещения убытков, пишет китайский портал IMarine.

Согласно документам суда, "Арктик СПГ 2" утверждает, что компания Hanwha Ocean нарушила "соглашения о вмешательстве", касающиеся ранее расторгнутого контракта на строительство газовозов, при этом первоначальная сумма иска составляет приблизительно 1,37 триллиона корейских вон (около $1 млрд).

Арбитражный спор между Hanwha Ocean и LLC Arctic LNG 2 касается трех ледокольных газовозов. Как отмечает РБК, в октябре 2020 года компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (теперь - Hanwha Ocean) подписала контракты с тремя российскими судовладельцами - Elixon, Azoria и Glorina - на строительство трех газовозов ледового класса Arc7 вместимостью 172 500 куб. м. Общая стоимость контрактов составила около $850 млн. Завершение строительства и передача всех судов заказчикам изначально планировались до 31 июля 2023 года. Однако военные действия на Украине и введение западных санкций против России привели к серьезным проблемам с исполнением контрактов между российскими судовладельцами и судостроительной верфью. В результате последняя объявила об их расторжении.

В мае 2023 года три российских судовладельца инициировали арбитражное разбирательство в SIAC и потребовали от Hanwha Ocean исполнить обязательства и возместить убытки на сумму до 1,159 трлн южнокорейских вон (около $862 млн по текущему курсу).

Арбитражное разбирательство между Hanwha Ocean и тремя российскими судовладельцами в настоящее время ведется, и стороны продолжают обмениваться письменными заявлениями и доказательствами, отмечает IMarine.

Соглашение о вмешательстве - это договоренность, позволяющая третьей стороне вмешаться в договор и воспользоваться определенными правами в случае ненадлежащего выполнения первоначальными сторонами своих обязательств. CМИ уточняет, что "Арктик СПГ 2" утверждает, что Hanwha Ocean нарушила права, предоставленные ей в соответствии с таким соглашением, в процессе расторжения договора на строительство судна с судовладельцем.

Согласно документам, "Арктик СПГ 2" требует от Hanwha Ocean компенсацию в размере приблизительно 1,3703 триллиона корейских вон (около $1 миллиарда) - сумма, эквивалентная 22,2% от консолидированных чистых активов Hanwha Ocean на конец 2025 года. Однако, поскольку в арбитражном уведомлении пока не указаны конкретные пункты возмещения ущерба или основания для расчета, эта цифра остается предварительной оценкой.

Hanwha Ocean заявила, что представит свои аргументы для защиты, но также намерена добиваться мирного урегулирования спора. Hanwha Ocean отметила, что заявленная сумма может измениться в ходе последующих арбитражных разбирательств; тем не менее компания продолжает сталкиваться со значительным потенциальным финансовым риском.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Первая очередь начала работать в 2024 году. Минфин США включил ООО "Арктик СПГ 2" в санкционный список в ноябре 2023 года.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%. Недавно TotalEnergies продала 10% в проекте дочерней компании "НОВАТЭКа".