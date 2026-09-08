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Рубль утром опускается в паре с юанем, несмотря на дорожающую нефть

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль дешевеет, несмотря на рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,96 руб. (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В понедельник рубль не смог развить тренд к укреплению, который наметился в конце прошлой недели на фоне серии переговоров по Украине: стоимость юаня выросла до 12,9 рубля и вернулась к верхней границе текущего торгового диапазона (12,5-13 руб.). Фактором ослабления национальной валюты могло стать формирование локального дефицита юаневой ликвидности на внутреннем валютном рынке. Так, стоимость свопов (RUSFARCNY) в первой половине дня понедельника обновляла максимумы с конца июля и превышала 5%. Впрочем, уже во второй половине дня ситуация нормализовалась, и стоимость свопов вернулась к уровням ниже 1%. В целом мы продолжаем оценивать текущий курс рубля как несколько перепроданный, в т.ч. за счет роста геополитической премии в котировках в последние месяцы. Но если абстрагироваться от новостного фона и обеспечить достаточность валютной ликвидности на внутреннем рынке, определенное коррекционное укрепление рубля выглядит вполне оправданным. Этому должно способствовать как сохранение значительного внешнеторгового профицита, так и наблюдаемый рост цен на товары российского экспорта. Таким образом, в краткосрочной перспективе рассчитываем на умеренное укрепление рубля и закрепление курсовых котировок в середине текущих торговых диапазонов 12,5-13 руб. за юань и 85-90 руб. за доллар", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть повышаются во вторник в связи с растущими опасениями затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Иран заявил о намерении ответить на атаки США на его объекты, пригрозив полной блокадой Ормузского пролива, что еще больше усилило опасения насчет перебоев с поставками нефти из стран Персидского залива.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 по московскому времени составляет $98,51 за баррель, что на 1,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,77%, до $93,99 за баррель. Накануне основные торги WTI не проводились из-за выходного дня в США.

В понедельник в МИД Ирана заявили, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США.

В минувшие выходные американские военные атаковали три связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера. Иранская сторона ответила ударами по шести связанным со Штатами торговым судам.

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