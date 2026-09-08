Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник демонстрирует смешанную динамику blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста цен с начала недели на новостях о возобновлении в прошедшие выходные переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступает дорожающая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $98,7 за баррель) из-за новой эскалации конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2268,68 пункта (+0,1%), индекс РТС - 829,19 пункта (+0,1%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), бумаги "Норникеля" (+0,7%), но просели акции "Яндекса" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "ВК" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 сентября, составляет 86,1909 руб. (-39,48 копейки).

Подорожали также акции "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Хэдхантера" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "ИКС 5" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Издание Le Figaro сообщило в понедельник, что поездка в Москву, а затем в Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, похоже, вселила в европейцев проблеск надежды. "Есть новая российская расположенность к переговорам после выборов в Думу", - приводит издание слова источников в Елисейском дворце. "Мы должны подготовиться к новому старту", - считают в президентской канцелярии.

При этом газета отмечает, что европейцы, разочарованные многочисленными обещаниями администрации президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт, должны будут сохранять осторожность. В любом случае они используют эту возможность, чтобы попытаться повлиять на дипломатический диалог и дать переговорщикам некий материал для работы.

"Американские посланники якобы представили новые, "более эффективные" предложения по прекращению огня", - сообщает Le Figaro.

Спецпосланник президента США Уиткофф в понедельник заявил, что визиты в РФ и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров США, РФ и Украины.

"Удалось достичь солидных успехов, в том числе в планировании дополнительных трехсторонних переговоров", - написал Уиткофф в соцсети X.

Премьер Британии Энди Бернем и американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре в понедельник условились и дальше добиваться перемирия на Украине, Бернем выразил поддержку недавно прошедшим переговорам США и РФ, говорится в обнародованном Даунинг-стрит пресс-релизе.

Также Бернем пообещал не прекращать добиваться мира на Ближнем Востоке. Он заявил о важности открытия Ормузского пролива, предотвращения появления ядерного оружия у Ирана и урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов".

Комментарии аналитиков

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи продолжит колебания в зоне 2200-2300 пунктов.

В начале недели на рынке акций продолжилось переосмысление итогов дипломатических контактов между РФ и США. На повестке дня остается вероятность проведения прямых телефонных переговоров глав государств, а также встреч в трехстороннем формате с Украиной. Ожидания деэскалации способствуют некоторому снижению премии за геополитический риск, но учитывая незавершенность предыдущих этапов урегулирования, текущее восходящее движение можно охарактеризовать как сдержанное с сохранением консервативного подхода к оценке рыночной ситуации, считает эксперт.

В понедельник продолжился рост акций "Роснефти" (+0,8%) на фоне новостей о старте отгрузок с флагманского проекта "Восток Ойл". За счет этого проекта "Роснефть" снижает логистические риски и сокращает время доставки до Азии в 1,5-2 раза. Плюс к этому нефть с проекта более маржинальна за счет низкосернистости и налоговых льгот для Арктической зоны.

"Индекс МосБиржи останется сегодня в диапазоне 2200-2300 пунктов. Фундаментальная переоценка рынка акций откладывается до появления реального прогресса на международной арене. К середине недели основное внимание может сместиться на ожидание итогов решения ЦБ по ключевой ставке. И по-прежнему мы пока не видим сильных инвестиционных идей на рынке", - отмечает Крылова.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также полагает, что поддержку рынку акций оказывает геополитический оптимизм на фоне заявлений американских представителей после переговоров в Москве и Киеве. Уиткофф сообщил о "большом прогрессе" и новых идеях по украинскому урегулированию, а также допустил скорое объявление о трехстороннем формате переговоров США, России и Украины. Джаред Кушнер также назвал такой формат наиболее продуктивным. В Кремле прошедшие переговоры с американской делегацией охарактеризовали как содержательные, конструктивные и предельно откровенные.

Дополнительную поддержку российским акциям оказывает рост нефтяных котировок на фоне нового обострения ситуации в Ормузском проливе. США и Иран обменялись ударами по танкерам и другим судам, что усилило опасения относительно безопасности поставок нефти через один из ключевых мировых транспортных маршрутов. Нефть Brent поднялась выше $97 за баррель, поддерживая бумаги российского нефтегазового сектора, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает восстановление после формирования локального минимума в районе 2050 пунктов. В последние недели сформировалась последовательность повышающихся локальных минимумов, а индекс уверенно вернулся выше уровня 2200 пунктов, что сохраняет краткосрочный восходящий импульс. Ближайшим ключевым сопротивлением выступает зона 2300 пунктов. Закрепление выше нее станет сильным техническим сигналом и откроет дорогу к 2400-2500 пунктам. При этом неудачная попытка пробоя 2300 пунктов может привести к локальной коррекции и повторному тестированию 2200 пунктов. Пока индекс остается выше этой отметки, техническая картина выглядит умеренно позитивной, заключил Лозовой.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова считает, что рынок акций РФ настроен на дальнейший рост, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов. Если основная сессия вторника закроется выше 2270 пунктов, то перед индикатором откроются новые горизонты роста.

Рост рынка связан, в первую очередь, с геополитикой. Заявления американских посредников относительно возможного возобновления переговоров России и Украины в конце сентября снова обеспечили рынку акций надежду на возвращение к урегулированию конфликта дипломатическим путем и соответственно на рост. Резко выросшие цены на нефть дополняют оптимистичный фон для российских "голубых фишек". Уровнем поддержки для индекса МосБиржи теперь является отметка 2200 пунктов, и если рынок не просядет ниже этого уровня, можно будет считать это возвращением рынка, хотя и медленным, к среднесрочному растущему тренду, полагает Мильчакова.

Мировые цены на нефть продолжают подъем, цена Brent превысила $98 за баррель. Статус судоходства в Ормузском проливе до сих пор неясен, поскольку США и Иран, заявляя, что каждая из этих стран контролирует пролив, фактически начали атаки на коммерческие суда из стран, выступающих на стороне противника, а в итоге страдает вся мировая логистика. Очередной удар по мировой логистике, включая поставки нефти из США, нанесло еще и руководство Панамы, заявив, что намерено сократить пропускную способность Панамского канала, которому угрожает обмеление, отметила аналитик.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня труда.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,7%, австралийский ASX - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,8% за исключением подросшего менее чем на 0,1% фьючерса на Nasdaq).

Как показали опубликованные во вторник официальные данные, экспорт Китая в августе вырос на 25% в годовом выражении, импорт - на 28,2%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 25%, импорта - на 30%, по данным Trading Economics.

Оценка роста ВВП Японии в II квартале была пересмотрена с повышением. Согласно уточненным данным правительства, экономика страны в апреле-июне увеличилась на 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом, а не на 0,3%, как сообщалось предварительно. В годовом сравнении рост составил 1,4%, а не 1,1%.

Экономика Южной Кореи в II квартале увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 3,7% в годовом сравнении, согласно пересмотренным данным Банка Кореи. Оба показателя совпали с первой оценкой.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают подъем из-за растущих опасений затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $98,73 за баррель (+1,8% и +0,7% в понедельник), октябрьская цена фьючерса на WTI - $94,13 за баррель (+2,9% к уровню пятницы).

Иран заявил о намерении ответить на атаки США на его объекты, пригрозив полной блокадой Ормузского пролива, что еще больше усилило опасения перебоев с поставками нефти из стран Персидского залива.

В понедельник в МИД Ирана заявили, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США.

"В последние дни Вашингтон получил четкое предупреждение о новых иранских ракетах. Экономическая война будет встречена морской зоной отчуждения через Персидский залив до периметра блокады. Оперативная стратегия в отношении американских кораблей и баз была фундаментально пересмотрена", - написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в соцсети X.

В минувшие выходные американские военные атаковали три связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера. Иранская сторона ответила ударами по шести связанным со Штатами торговым судам.