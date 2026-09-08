Минсельхоз ожидает более заметного снижения цен на овощи по мере уборки урожая

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Массовая уборка урожая уже привела к снижению оптовых цен на овощи и картофель в РФ; с увеличением их поставок на рынок ожидается более заметное снижение цен, прогнозирует Минсельхоз.

"С увеличением поставок отечественной продукции на рынок ожидается более заметное снижение цен на овощи", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, средняя стоимость картофеля у производителей за последний месяц снизилась на 12,3% и, по данным на 2 сентября, составила 26,3 рубля за кг. Томаты в опте за этот же период подешевели на 10%. Потребительские цены снизились на картофель (-16,5%), морковь (-12,6%), белокочанную капусту (-16,4%), репчатый лук (-8,2%), столовую свеклу (-11,8%).

"В настоящее время уборка картофеля и овощей ведется практически во всех регионах. Несмотря на непростые погодные условия на старте уборочной кампании, по состоянию на 7 сентября собрано порядка 1,6 млн тонн продукции открытого грунта, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Минсельхоз напоминает, что в 2025 году урожай овощей и картофеля составил 7,6 млн тонн и 8,5 млн тонн соответственно. В результате РФ вплотную приблизилась к целевым показателям доктрины продбезопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%) и превысила пороговое значение по картофелю (97,9% при целевом показателе в 95%).

По данным Росстата, потребительские цены на плодоовощную продукцию на последней неделе августа снизились на 1,7% против 1,9% неделей ранее. Больше всего подешевели капуста и картофель. Но с начала года цены на морковь выросли почти в 1,4 раза, на картофель, капусту, лук и свеклу - в 1,3 раза, яблоки - на 9,1%. Цены на помидоры в настоящее время на 21% ниже, чем в начале года, на огурцы - на 42,5%.

В 2025 году плодоовощная продукция в РФ подешевела на 8,8%.