Цена меди на Лондонской бирже металлов выросла до нового рекорда

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Медь подорожала до рекордного максимума во вторник на фоне опасений нехватки предложения металла за пределами США.

Цена трехмесячных фьючерсов на медь в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась до $14617 за тонну, обновив предыдущий рекорд, установленный накануне. С начала текущего года фьючерсы подорожали на 16%.

Наиболее активно торгуемые контракты на медь на Шанхайской фьючерсной бирже во вторник подорожали на 1,3%, до 110,62 тыс. юаней ($16484) за тонну, при этом в ходе торгов котировки поднимались до максимальных с 30 января 110,89 тыс. юаней за тонну.

Физические поставки меди продолжают перенаправляться в США, усиливая дефицит на рынках за пределами этой страны, отмечают аналитики китайской брокерской компании Everbright Futures.

Переток металла в США обусловлен ожиданиями введения пошлин на импорт меди этой страной с 2027 года.

Запасы меди на складах Comex на прошлой неделе выросли до рекордных 695,624 тыс. тонн. При этом на складах, зарегистрированных LME, а также Шанхайской фьючерсной биржей, фиксируется отток металла.

Спотовая цена меди на LME по-прежнему превышает цену трехмесячного контракта, что является сигналом ограниченного предложения металла в краткосрочной перспективе.

Фьючерсы на цинк с поставкой через три месяца на LME подорожали на 0,54%, до $4005 за тонну. Ранее их цена поднималась до максимальных за четыре года $4035 за тонну.