Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской военной базе на юге королевства

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы сообщили о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников по саудовской военной базе в Шаруре на юге королевства, целью которых стали склады вооружений и пункты управления.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале, официальный представитель вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сари заявил, что операция была проведена с использованием большого количества баллистических ракет и беспилотников, и назвал удары высокоточными.

Сари отметил, что эта атака стала ответом на действия, которые группировка охарактеризовала как продолжающуюся агрессию Саудовской Аравии против Йемена.

Он также пригрозил новыми ударами вглубь территории Саудовской Аравии в случае продолжения боевых действий, заявив, что будущие операции будут "более суровыми и масштабными".

Ранее генерал сообщил, что саудовские военные за последние 48 часов нанесли 129 авиаударов по позициям хуситов в Йемене. Он указал, что удары пришлись по провинциям Таиз, Мариб, Ходейда, Аль-Джауф, Саада, Амран и Хаджа.

"Для нанесения ударов использовались самолёты F-15 и Typhoon (...). Саудовские атаки против йеменского народа не останутся без ответа и наказания", - заявил генерал.

На этой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря и территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу.