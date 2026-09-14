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США ухудшили прогноз производства сахара из-за низкого урожая свеклы и тростника

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства США (USDA) ухудшило прогноз производства сахара в следующем сельскохозяйственном году, который начнется в октябре, из-за низкого урожая свеклы и тростника.

Теперь ожидается, что он составит 8,84 млн коротких тонн (1 короткая тонна равняется 2 тысячам фунтов или 907,2 кг) по сравнению с предыдущей оценкой в 8,951 млн кт.

Снижение урожая обусловлено как засушливой погодой, так и болезнями растений.

USDA ухудшает прогноз производства сахара уже четвертый месяц подряд. Для обеспечения баланса на рынке в 2026/27 году США потребуется увеличить импорт. Минсельхоз ожидает, что в следующем сезоне импорт достигнет 3,39 млн кт против 2,96 млн кт в прошлом сезоне. Прогнозируется, что Мексика резко увеличит экспорт сахара в США - до 1,18 млн кт с 242 тысяч кт.

Годовое потребление сахара в стране оценивается примерно в 12,57 млн кт, что соответствует уровню последних лет.

Минсельхоз США Мексика
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