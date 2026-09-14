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Попавший под удары саудовский нефтепровод выведен из строя на несколько недель

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ремонт саудовского нефтепровода "Восток-Запад", по которому на прошлой неделе нанесли удары из иракской провинции Майсан, может продлиться несколько недель, сообщает AP со ссылкой на двух чиновников.

По их словам, ремонт может продлиться от трех до пяти недель. Один из собеседников агентства отметил, что работа нефтепровода может частично возобновиться еще до полного завершения ремонта.

Нефтепровод остановил работу после атак в окрестностях Эр-Рияда и Миданаха утром 10 сентября. Позже премьер-министр Ирака Али аз-Заиди заявил, что удары производились из иракской провинции Майсан.

Майсан Ирак Али аз-Заиди Саудовская Аравия
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