Поиск

CATL представила аккумулятор для коммерческих автомобилей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Китайская Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) представила на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере аккумулятор TECTRANS II для коммерческого транспорта.

Аккумулятор имеет гибкую конфигурацию, позволяющую варьировать число блоков в зависимости от потребностей и сценариев использования. Запас хода на таком аккумуляторе может достигать 1 тысячи км. После разрядки его можно как зарядить, так и заменить. Время зарядки до 80% в максимальной конфигурации при использовании системы быстрой зарядки, мощность которой исчисляется в мегаваттах, составляет 25 минут.

Модульная конструкция TECTRANS II помогает сократить цикл разработки автомобиля вдвое, затраты на НИОКР - на 60-70%, говорится в пресс-релизе CATL.

Плотность энергии нового аккумулятора примерно на 13% превышает среднеотраслевой уровень, составляя 170 Вт.ч/кг, что позволяет дополнительно везти около 600 кг груза при той же емкости АКБ.

На большегрузном автомобиле он может проработать 12 лет с пробегом 1,5 млн км, сохранив 70% емкости, что обеспечит более высокую остаточную стоимость транспортного средства.

"Электрификация коммерческого транспорта становится третьей волной глобального энергоперехода, - заявил исполнительный президент зарубежного бизнеса CATL Акин Ли. - CATL намерена сотрудничать с партнерами по всему миру в контекстах продукции, энергии, услуг и экосистемы, чтобы поймать эту третью волну".

По словам главного технического директора того же подразделения Чжу Линбо, электрификация коммерческого транспорта будет проходить в течение более чем десяти лет.

На выставке в Ганновере китайская компания также подписала меморандум о взаимопонимании с DHL Group по вопросу совместного развития "зеленых" грузовых коридоров в Европе. Кроме того, партнеры будут сотрудничать с производителями автомобилей и другими компаниями с целью разработки специализированных электромобилей и пилотного внедрения.

CATL Ганновер DHL Group Чжу Линбо Акин Ли Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent остается в плюсе и торгуется у $106 за баррель

Нефть Brent подорожала до $107,44 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Индексы США снизились по итогам торгов

 Индексы США снизились по итогам торгов

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

 Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Физлица владеют более 90% дефолтных бондов "ЕвроТранса"

Exxon повысила прогноз по продажам СПГ к 2030 году до 50 млн тонн в год

Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

 Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

 Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

Нефинансовые российские компании в августе сократили продажу валюты до $18,8 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11758 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов