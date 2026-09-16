"АЛРОСА" довела Светлинскую ГЭС в Якутии до проектных 370 МВт

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" ввела в эксплуатацию четвертый гидроагрегат Светлинской ГЭС в Якутии мощностью 104 МВт, таким образом ГЭС достигла проектной мощности 370 МВт, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Запуск объекта повысит надежность энергоснабжения Западной Якутии и создаст дополнительные возможности для развития промышленности", - говорится в сообщении.

Строительство четвертого гидроагрегата велось с 2020 года. Инвестиции в проект составили более 5 млрд рублей. Оборудование произвело АО "Силовые машины".

"Строительство ГЭС началось еще в 1984 году. Сегодня компания "АЛРОСА" заканчивает цикл строительства. Запуск гидроагрегата важен не только для Якутии, он важен для развития всего Дальнего Востока. (...) Мы добиваемся того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее, создавались новые инвестиционные проекты, а для этого требуются дополнительные объемы электроэнергии", - прокомментировал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Светлинская ГЭС расположена на реке Вилюй в Мирнинском районе Якутии и является второй ступенью Вилюйского каскада ГЭС. Станция относится к опытно-экспериментальным гидротехническим сооружениям, обеспечивает электроэнергией производственные объекты "АЛРОСА" и других потребителей западного энергорайона Якутии.

Первые три гидроагрегата Светлинской ГЭС были введены в эксплуатацию в 2004-2008 годах.

"АЛРОСА" - крупнейший мировой производитель алмазов, обеспечивает 31% глобальной и около 90% российской добычи алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области, где группа разрабатывает более 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.