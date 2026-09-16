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ЕС намерен привлечь инвестиции в 12 млрд евро для развития Среднего коридора

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует привлечь до 12 млрд евро инвестиций для развития Среднего коридора, призванного обеспечить прямую связь Южного Кавказа и Центральной Азии с европейским рынком, заявила в Европарламенте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report.

"Это новый международный проект в области связанности. Он напрямую свяжет Южный Кавказ и Центральную Азию с европейским рынком - то, что мы называем Средним коридором", - напомнила она.

По ее словам, ЕС намерен использовать инициативу Global Gateway для привлечения до 12 млрд евро государственных и частных инвестиций в этот проект.

"Наша цель - диверсифицировать маршруты, утроить торговые потоки и резко сократить время транзита грузов к 2030 году", - сказала фон дер Ляйен.

Она также объявила о проведении регионального саммита по вопросам логистики совместно с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. По словам главы Еврокомиссии, саммит будет направлен на практическую реализацию проекта.

Фон дер Ляйен связала развитие подобных партнерств с необходимостью для ЕС самостоятельно укреплять устойчивость своих цепочек поставок и защищать свои экономические интересы.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, соединяет Китай и Европу через территорию Казахстана, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Европарламент Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Еврокомиссия Средний коридор
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