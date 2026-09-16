Нефть усилила снижение, Brent опустилась ниже $107 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение днем в среду.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:04 по московскому времени дешевеют на $1,84 (1,69%), до $106,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на $2,47 (2,33%), до $103,36 за баррель.

Во вторник Brent подорожала на 2,9%, а цена WTI подскочила на 4,4%.

Давление на нефтяные котировки оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,14 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения резервов на 1,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам в США будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду.

Как сообщали ранее СМИ, погрузка нефти в саудовском порту Янбу на Красном море по-прежнему не производится. Сырьё доставлялось туда по критически важному нефтепроводу "Восток-Запад", работа которого была приостановлена после атаки БПЛА. Этот канал поставок был альтернативой Ормузскому проливу, и четкого графика его возвращения в эксплуатацию все еще нет.