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"Ингосстрах" перечислил первые выплаты 50 тыс. продавцов Ozon, чьи товары пострадали от БПЛА

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Ингосстрах" перечислила первые выплаты 50 тыс. продавцов Ozon, чьи товары пострадали от атак БПЛА, сообщает страховщик.

Предварительные выплаты страховщик начал производить с 15 сентября застрахованным продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Дагестан) и Энеме (Адыгея). В этот день первый транш выплат был перечислен 50 тыс. предпринимателей.

Всего до конца недели первую часть возмещения планируется перечислить примерно 90 тыс. продавцов, подпадающих под условия программы страхования. Платежи будут поступать несколькими траншами: по каждому логистическому объекту предусмотрен отдельный перевод, обработка операций может занимать несколько суток в силу закона, говорится в сообщении.

Для получения возмещения дополнительных действий от предпринимателей не требуется: средства перечисляются на расчётный счёт, указанный в личном кабинете маркетплейса.

"Мы передали "Ингосстраху" информацию, необходимую для оперативного проведения выплат, и благодарим партнера за шаг навстречу предпринимателям. Для нас важно, чтобы продавцы получали страховое возмещение максимально быстро по мере обработки данных", - приводится в сообщении комментарий Ozon.

"Мы понимаем, насколько важно сейчас поддержать предпринимателей, поэтому начали частичные выплаты, не дожидаясь завершения инвентаризации и получения полного объёма документов в соответствии с условиями программы. Это результат масштабной совместной работы команд "Ингосстраха" и Ozon: мы обработали большой объём информации, чтобы продавцы начали получать возмещение как можно быстрее", - заявили в "Ингосстрахе".

После завершения инвентаризации и получения всех необходимых данных вместе с полным пакетом документов от Ozon будет произведён окончательный расчёт возмещения по каждому случаю. Размер выплаты определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчёта, приводятся пояснения в сообщении страховщика.

В пресс-службе маркетплейса ранее пояснили, что договоры страхования были заключены напрямую между "Ингосстрахом" и продавцами. В Ozon при этом не ответили на вопрос, о каких примерных размерах выплат идет речь.

Страховщик, анонсируя выплаты ранее, отметил, что выполняет свои обязательства в полном объёме и в соответствии с условиями договоров. Компания сделает первые выплаты, не дожидаясь окончания инвентаризации и получения документов в полном объеме, и продолжит урегулирование по мере получения необходимых данных.

Взаимодействие предпринимателей со страховой компанией по выплатам будет происходить через личный кабинет продавца Ozon.

Начиная с 22 августа в результате атак БПЛА пострадали логистические объекты Ozon в различных регионах РФ. Ozon продолжает инвентаризацию на пострадавших логистических центрах.

Ингосстрах Ozon
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