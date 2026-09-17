Поиск

Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75%

Регулятор будет продавать госбонды на 20 млрд фунтов в год

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых. Это решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали шесть из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC). Трое - Хью Пилл, Меган Грин и Кэтрин Манн - как и на июльском заседании, выступили за ее повышение на 25 базисных пунктов.

Таким образом, стоимость заимствований остается без изменения по итогам седьмого заседания подряд. Последний раз ЦБ менял ставку в декабре 2025 года, тогда она была опущена на 25 б.п. - до самого низкого уровня с февраля 2023 года.

"После предыдущего заседания затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке способствовал дальнейшему росту цен на нефть и полученные путем переработки энергоносители, которые остаются более волатильными и высокими, чем до конфликта, - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания. - Инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,1% и в ближайшие кварталы, скорее всего, продолжит ускоряться".

Денежно-кредитная политика направлена на замедление инфляции до целевых 2% и ее стабилизацию на этом уровне, пока экономика адаптируется к энергетическому шоку.

"Курс политики, необходимый для достижения этого, будет зависеть от масштаба и продолжительности шока, а также того, как он распространяется по экономике", - отметили в ЦБ.

Пока особых признаков наличия существенных вторичных эффектов в плане ценообразования и определения размера зарплат нет, однако риск их возникновения будет тем выше, чем дольше сохраняются или сохраняют повышенную волатильность повышенные цены на энергоносители, пишет Банк Англии.

Активность в британской экономике чуть выше, чем ожидалось, однако мягкие условия на рынке труда и повышенные с начала конфликта процентные ставки для бизнеса и населения будут способствовать постепенному замедлению инфляции, отмечает регулятор.

"В целом комитет считает, что риски для прогноза инфляции скорее повышательные, причем в большей степени, чем на момент [публикации] июльского отчета о денежно-кредитной политике, хотя прогноз может серьезно измениться по мере развития ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в его заявлении.

"Комитет готов принимать необходимые меры для обеспечения дальнейшего движения к целевому показателю инфляции в 2% в среднесрочной перспективе", - пишет британский ЦБ.

По словам председателя ЦБ Эндрю Бейли, в случае продолжительного конфликта на Ближнем Востоке, а пока все к этому идет, и повышения риска возникновения вторичных эффектов ДКП, возможно, придется ужесточить.

Банк Англии теперь прогнозирует, что в четвертом квартале 2026 года инфляция ускорится до 3,75% (в июле ожидалось 3,2%), а в первом квартале 2027 года будет чуть выше 4%.

Кроме того, все члены MPC согласились, что центробанку нужно уменьшить до нуля портфель британских гособлигаций, которые удерживаются в целях ДКП, за счет продажи этих бумаг на 20 млрд фунтов стерлингов ($26,7 млрд) в год наряду с удержанием их до срока погашения.

Сейчас размер этого портфеля составляет 368 млрд фунтов. Программа количественного ужесточения (продажи облигаций) должна завершиться в сентябре 2034 года - т.е. в среднем портфель будет сокращаться на 46 млрд фунтов в год. Бумаги на 222 млрд фунтов, срок погашения которых истекает раньше, Банк Англии реализовывать не будет. Остальные инструменты на 146 млрд фунтов будут проданы.

Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавляет 0,53% после завершения заседания Банка Англии; фунт стерлингов дешевеет на 0,04% в паре с долларом США, торгуется на уровне $1,3374. Доходность британских 10-летних гособлигаций снижается на 7,9 б.п. - до 5,219%.

Банк Англии Эндрю Бейли Великобритания MPC FTSE 100 Хью Пилл Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $102,93 за баррель

Ozon запустил онлайн-платформу для поиска и аренды логистических объектов под свои нужды

Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

 Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

Трафик через аэропорты Москвы с начала года сократился на 3,5%

 Трафик через аэропорты Москвы с начала года сократился на 3,5%

Brent подешевела до $105,7 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,5%

Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС

 Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС

ФРС повысила ключевую ставку впервые за три года

 ФРС повысила ключевую ставку впервые за три года

Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

 Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

 Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11799 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3736 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов