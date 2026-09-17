Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75%

Регулятор будет продавать госбонды на 20 млрд фунтов в год

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых. Это решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали шесть из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC). Трое - Хью Пилл, Меган Грин и Кэтрин Манн - как и на июльском заседании, выступили за ее повышение на 25 базисных пунктов.

Таким образом, стоимость заимствований остается без изменения по итогам седьмого заседания подряд. Последний раз ЦБ менял ставку в декабре 2025 года, тогда она была опущена на 25 б.п. - до самого низкого уровня с февраля 2023 года.

"После предыдущего заседания затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке способствовал дальнейшему росту цен на нефть и полученные путем переработки энергоносители, которые остаются более волатильными и высокими, чем до конфликта, - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания. - Инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,1% и в ближайшие кварталы, скорее всего, продолжит ускоряться".

Денежно-кредитная политика направлена на замедление инфляции до целевых 2% и ее стабилизацию на этом уровне, пока экономика адаптируется к энергетическому шоку.

"Курс политики, необходимый для достижения этого, будет зависеть от масштаба и продолжительности шока, а также того, как он распространяется по экономике", - отметили в ЦБ.

Пока особых признаков наличия существенных вторичных эффектов в плане ценообразования и определения размера зарплат нет, однако риск их возникновения будет тем выше, чем дольше сохраняются или сохраняют повышенную волатильность повышенные цены на энергоносители, пишет Банк Англии.

Активность в британской экономике чуть выше, чем ожидалось, однако мягкие условия на рынке труда и повышенные с начала конфликта процентные ставки для бизнеса и населения будут способствовать постепенному замедлению инфляции, отмечает регулятор.

"В целом комитет считает, что риски для прогноза инфляции скорее повышательные, причем в большей степени, чем на момент [публикации] июльского отчета о денежно-кредитной политике, хотя прогноз может серьезно измениться по мере развития ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в его заявлении.

"Комитет готов принимать необходимые меры для обеспечения дальнейшего движения к целевому показателю инфляции в 2% в среднесрочной перспективе", - пишет британский ЦБ.

По словам председателя ЦБ Эндрю Бейли, в случае продолжительного конфликта на Ближнем Востоке, а пока все к этому идет, и повышения риска возникновения вторичных эффектов ДКП, возможно, придется ужесточить.

Банк Англии теперь прогнозирует, что в четвертом квартале 2026 года инфляция ускорится до 3,75% (в июле ожидалось 3,2%), а в первом квартале 2027 года будет чуть выше 4%.

Кроме того, все члены MPC согласились, что центробанку нужно уменьшить до нуля портфель британских гособлигаций, которые удерживаются в целях ДКП, за счет продажи этих бумаг на 20 млрд фунтов стерлингов ($26,7 млрд) в год наряду с удержанием их до срока погашения.

Сейчас размер этого портфеля составляет 368 млрд фунтов. Программа количественного ужесточения (продажи облигаций) должна завершиться в сентябре 2034 года - т.е. в среднем портфель будет сокращаться на 46 млрд фунтов в год. Бумаги на 222 млрд фунтов, срок погашения которых истекает раньше, Банк Англии реализовывать не будет. Остальные инструменты на 146 млрд фунтов будут проданы.

Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавляет 0,53% после завершения заседания Банка Англии; фунт стерлингов дешевеет на 0,04% в паре с долларом США, торгуется на уровне $1,3374. Доходность британских 10-летних гособлигаций снижается на 7,9 б.п. - до 5,219%.