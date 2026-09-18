Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу корректируется вверх на фоне ряда заявлений президента РФ Владимира Путина относительно экономических показателей страны, бумаги восстанавливаются после 3-дневного снижения из-за просевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $104 за баррель), отсутствия сигналов на тему переговоров по украинскому урегулированию, а также из-за санкционных рисков со стороны США. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,4%.

К 07:01 мск индекс IMOEX2 составил 2257,81 пункта (+0,4%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции "Роснефти" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 сентября, составляет 84,5093 руб. (+33,61 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "Т-Технологии" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,2%).

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил накануне, что бюджет страны в августе исполнен с профицитом 0,6 трлн руб., существенный вклад в этот результат внесли ненефтегазовые доходы, которые за восемь месяцев текущего года выросли более чем на 18%. При этом высокие мировые цены на нефть позволят пополнить и Фонд национального благосостояния (ФНБ), который, как известно, выступает своего рода подушкой безопасности для государственных финансов, отметил президент.

Объем ФНБ на 1 сентября составлял 13 трлн 194,88 млрд рублей (эквивалент $154,145 млрд), или 5,6% ВВП.

Также Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2026 году будет в пределах 1%, что соответствует изначальным ожиданиям, годовая инфляция постепенно снижается и находится под контролем. По его словам, усилия, которые предпринимаются Центральным банком и правительством РФ по этому направлению, явно дают результат.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5%.

Кроме того, Путин сообщил, что проект федерального бюджета на следующий год верстается исходя из консервативного прогноза цены на нефть в $50 за баррель, дефицит может составить порядка 2% ВВП.

Дефицит бюджета в 2027 году в законе о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов был предусмотрен на уровне 1,2% ВВП.

Тем временем издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что американский Белый дом в рамках нового подхода к украинскому урегулированию рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта.

По словам источника газеты, такие потенциальные бизнес-соглашения с Москвой покажут серьезность настроя Вашингтона на перезагрузку отношений двух стран. О каких именно сделках может идти речь, в публикации не уточняется, однако подчеркивается, что такой подход американской администрации контрастирует с прежней позицией президента Дональда Трампа.

Накануне Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине, заверил, что работает над разрешением украинского кризиса, и выразил надежду, что "он скоро завершится".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций на этой неделе исчерпал часть позитивного импульса, сформированного ожиданиями прогресса в переговорах России и США по украинскому урегулированию, на фоне отсутствия конкретных договоренностей по "энергетическому перемирию".

Ранее рост рынка во многом был поддержан ожиданиями новых договоренностей после визита спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву 5-6 сентября, однако существенного прогресса по итогам контактов не последовало. В результате внимание инвесторов вновь смещается к санкционным рискам: Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет санкций против России, включающий меры против энергетического сектора и "теневого флота". Теперь рынок ожидает дальнейшего решения по законопроекту и позиции президента США Дональда Трампа.

Сбербанк может получить управление частью проектов ГК "Самолет" (+3,2%) в рамках реструктуризации накопившихся займов. Также обсуждается возможность вхождения банка в капитал дочерних структур девелопера. Условия сделки пока не согласованы, но акции девелопера отреагировали ростом, отмечает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2213-2313 пунктов. Индикатор относительной силы RSI остается нейтральным, не указывая на формирование выраженного импульса. Пробой 2213 пунктов повысит риск снижения к 2182 пунктам, тогда как закрепление выше 2313 пунктов создаст предпосылки для движения к 2418 пунктам, считает Вершинин.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq. Ожидаемое решение о повышении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, принятое в среду Федеральной резервной системой (ФРС), устранило один из факторов неопределенности, что способствовало улучшению настроений инвесторов.

Федрезерв отметил, что инфляция остается повышенной, а принятые меры денежно-кредитной политики помогут быстрее вернуть ее к целевому показателю 2%. Глава ФРС Кевин Уорш в ходе выступления по итогам заседания подчеркнул, что ЦБ сфокусирован на обеспечении ценовой стабильности.

Медианный прогноз руководителей центробанка предполагает, что базовая ставка до конца 2026 года будет увеличена еще на 25 б.п. Участники рынка оценивают вероятность подъема ставки на октябрьском заседании в 53,1%, по данным CME FedWatch.

В Азии утром в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают сползать вниз. Трейдеры ожидают частичного восстановления экспорта нефти из Саудовской Аравии после приостановки работы нефтепровода "Восток-Запад", атакованного беспилотниками. Для компенсации потерь Эр-Рияд планирует нарастить поставки азиатским НПЗ путем перевалки с судна на судно в оманском порту Сохар.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $103,94 за баррель (-0,8% и -1% в четверг), октябрьская цена фьючерса на WTI - $101,19 за баррель (-0,7% и -0,5% накануне).

Нефтепровод "Восток-Запад" пропускной способностью около 7 млн баррелей в сутки и длиной 1,2 тыс. км использовался для доставки саудовской нефти в порт Янбу на Красном море, откуда топливо отгружается клиентам в обход Ормузского пролива.

Саудовская Аравия принимает меры для возобновления его работы за счет обхода поврежденного участка, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что прокачка нефти по нефтепроводу "Восток-Запад" восстановится примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни, полностью - примерно через шесть недель.

Тем временем Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что нанес удар по танкеру под флагом Того, который пытался совершить "незаконный проход" через Ормузский пролив, передало агентство IRNA. В ВМС КСИР указали, что после атаки судно загорелось и было остановлено. Утверждается, что танкер попытался пройти по этому водному пути без иранского разрешения, поддавшись на "подстрекательство и обман" со стороны американских военных.

Представители КСИР заявили, что их военные моряки полностью контролируют этот стратегически важный пролив и "не позволят ни одному агрессору пройти через него".