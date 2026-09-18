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Рубль утром немного опускается в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль лишь немного опускается на фоне дешевеющей уже третью сессию подряд нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,591 руб. (+1,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Проект федерального бюджета на следующий год верстается исходя из консервативного прогноза цены на нефть, дефицит может составить порядка 2% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такой дефицит закладывается "при очень консервативной оценке цены на нефть".

"Как мы уже и решили раньше, как договаривались, прогнозируем ее в порядке $50 за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно", - отметил Путин, добавив, что прогноз предусматривает пополнение Фонда национального благосостояния.

Именно на уровне $50 за баррель планируется установить со следующего года цену отсечения в бюджетном правиле, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.

Дефицит бюджета в 2027 году в законе о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов был предусмотрен на уровне 1,2% ВВП.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают снижаться утром в пятницу.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве торгуются по $103,46 за баррель, что на 1,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1%, до $100,85 за баррель.

Нефть дешевеет уже третью сессию подряд на фоне ослабших опасений в отношении перебоев поставок на Ближнем Востоке и возросших надежд на дипломатическое решение конфликта.

Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена примерно наполовину восстановить мощности поврежденного в результате атаки БПЛА нефтепровода "Восток-Запад". Полное восстановление ожидается в течение шести недель.

Пока же Эр-Рияд перенаправляет часть экспорта через Ормузский пролив. Нефть перевозится через него на челночных судах, а затем загружается на танкеры, стоящие за его пределами, чтобы ограничить риск ударов со стороны Тегерана.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления атак на Иран в преддверии встречи с лидерами стран Персидского залива в Нью-Йорке на следующей неделе, пишет Trading Economics.

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