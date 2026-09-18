Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу растет на фоне ряда заявлений президента РФ Владимира Путина относительно экономических показателей страны, а также сигналов о возможных бизнес-сделках с США в рамках украинского урегулирования; бумаги восстанавливают после снижения предыдущих дней из-за просевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $103,5 за баррель) и санкционных рисков со стороны США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,7%.

К 9:01 индекс МосБиржи составил 2264,44 пункта (+0,7%), индекс РТС - 844,11 пункта (+0,7%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции "Роснефти" (+2,9%), ПАО "Группа Позитив" (+2,1%), "Газпрома" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%), "Полюса" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 сентября, составляет 84,5093 руб. (+33,61 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+1,3%), "Яндекса" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1%), "Аэрофлота" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "МТС" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), "НЛМК" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Северстали" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "ИКС 5" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Русала" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил в четверг вечером, что бюджет страны в августе исполнен с профицитом 0,6 трлн руб., существенный вклад в этот результат внесли ненефтегазовые доходы, которые за восемь месяцев текущего года выросли более чем на 18%. При этом высокие мировые цены на нефть позволят пополнить и Фонд национального благосостояния (ФНБ), который, как известно, выступает своего рода подушкой безопасности для государственных финансов, отметил президент.

Объем ФНБ на 1 сентября составлял 13 трлн 194,88 млрд рублей (эквивалент $154,145 млрд), или 5,6% ВВП.

Также Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2026 году будет в пределах 1%, что соответствует изначальным ожиданиям, годовая инфляция постепенно снижается и находится под контролем. По его словам, усилия, которые предпринимаются Центральным банком и правительством РФ по этому направлению, явно дают результат.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозировали увеличение ВВП в 2026 году на 0,5%.

Кроме того, Путин сообщил, что проект федерального бюджета на следующий год верстается исходя из консервативного прогноза цены на нефть в $50 за баррель, дефицит может составить порядка 2% ВВП.

Дефицит бюджета в 2027 году в законе о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов был предусмотрен на уровне 1,2% ВВП.

Тем временем издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что американский Белый дом в рамках нового подхода к украинскому урегулированию рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта.

По словам источника газеты, такие потенциальные бизнес-соглашения с Москвой покажут серьезность настроя Вашингтона на перезагрузку отношений двух стран. О каких именно сделках может идти речь, в публикации не уточняется, однако подчеркивается, что такой подход американской администрации контрастирует с прежней позицией президента Дональда Трампа.

Накануне Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине, заверил, что работает над разрешением украинского кризиса, и выразил надежду, что "он скоро завершится".

Комментарии аналитиков

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова напомнила, что взлет рынка акций РФ в понедельник выше 2380 пунктов по индексу МосБиржи на не получивших официального подтверждения заявлениях Трампа об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной оказался полностью нивелирован к концу недели. Давление на рынок оказывают изменчивые геополитические настроения, пауза в монетарных действиях ЦБ РФ, риски по годовой инфляции из-за повышения тарифов с 1 октября и подешевевшая нефть.

Тем не менее, в пятницу индекс МосБиржи попробует подрасти в рамках диапазона 2200-2300 пунктов. Надежду на локальный отскок дает то, что в четверг индикатор закрылся на вечерней сессии чуть выше зоны поддержки 2230-2250 пунктов. Если после завершения экспирации фьючерсов этот уровень удастся удержать, то на следующей неделе появится возможность для нового теста уровня 2300 пунктов, при условии неухудшения геополитического фона, считает Крылова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций на этой неделе исчерпал часть позитивного импульса, сформированного ожиданиями прогресса в переговорах России и США по украинскому урегулированию, на фоне отсутствия конкретных договоренностей по "энергетическому перемирию".

Ранее рост рынка во многом был поддержан ожиданиями новых договоренностей после визита спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву 5-6 сентября, однако существенного прогресса по итогам контактов не последовало. В результате внимание инвесторов вновь смещается к санкционным рискам: Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет санкций против России, включающий меры против энергетического сектора и "теневого флота". Теперь рынок ожидает дальнейшего решения по законопроекту и позиции президента США Дональда Трампа.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2213-2313 пунктов. Индикатор относительной силы RSI остается нейтральным, не указывая на формирование выраженного импульса. Пробой 2213 пунктов повысит риск снижения к 2182 пунктам, тогда как закрепление выше 2313 пунктов создаст предпосылки для движения к 2418 пунктам, считает Вершинин.

В мире

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq. Ожидаемое решение о повышении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, принятое в среду Федеральной резервной системой (ФРС), устранило один из факторов неопределенности, что способствовало улучшению настроений инвесторов.

Федрезерв отметил, что инфляция остается повышенной, а принятые меры денежно-кредитной политики помогут быстрее вернуть ее к целевому показателю 2%. Глава ФРС Кевин Уорш в ходе выступления по итогам заседания подчеркнул, что ЦБ сфокусирован на обеспечении ценовой стабильности.

Медианный прогноз руководителей центробанка предполагает, что базовая ставка до конца 2026 года будет увеличена еще на 25 б.п. Участники рынка оценивают вероятность подъема ставки на октябрьском заседании в 53,1%, по данным CME FedWatch.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX просел на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,4%).

Банк Японии по итогам сентябрьского заседания поднял ключевую процентную ставку до 1,25% с 1% годовых, что совпало с ожиданиями. Это максимальный уровень за 31 год (с 1995 года). При этом ЦБ дал понять, что готов и дальше увеличивать стоимость заимствований, присоединившись к другим крупным центральным банкам в борьбе с устойчивым инфляционным давлением, вызванным резким ростом цен на нефть.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают сползать вниз. Трейдеры ожидают частичного восстановления экспорта нефти из Саудовской Аравии после приостановки работы нефтепровода "Восток-Запад", атакованного беспилотниками. Полное его восстановление ожидается в течение шести недель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по московскому времени составила $103,43 за баррель (-1,3% и -1% в четверг), октябрьская цена фьючерса на WTI - $100,89 за баррель (-1% и -0,5% накануне).

Нефть дешевеет уже третью сессию подряд на фоне ослабших опасений в отношении перебоев поставок на Ближнем Востоке и возросших надежд на дипломатическое решение конфликта.

Пока же Эр-Рияд перенаправляет часть экспорта через Ормузский пролив. Нефть перевозится через него на челночных судах, а затем загружается на танкеры, стоящие за его пределами, чтобы ограничить риск ударов со стороны Тегерана.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления атак на Иран в преддверии встречи с лидерами стран Персидского залива в Нью-Йорке на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что нанес удар по танкеру под флагом Того, который пытался совершить "незаконный проход" через Ормузский пролив, передало агентство IRNA. В ВМС КСИР указали, что после атаки судно загорелось и было остановлено. Утверждается, что танкер попытался пройти по этому водному пути без иранского разрешения, поддавшись на "подстрекательство и обман" со стороны американских военных.

Представители КСИР заявили, что их военные моряки полностью контролируют этот стратегически важный пролив и "не позволят ни одному агрессору пройти через него".