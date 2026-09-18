Полугодовая выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов выросла на 27%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросла на 27%, причем поставки мороженой рыбы увеличились в 1,5 раза, ракообразных - на 22%, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

Стоимость поставок он не привел.

В 2025 году Россия поставила за рубеж более 2 млн тонн рыбы и морепродуктов на сумму свыше $6 млрд. Основными покупателями были Китай, Южная Корея, Нидерланды, Белоруссия и Япония. Как отметил Ильюшин, в 2026 году перечень крупнейших импортеров практически не изменился.

"Если общий наш рыбный экспорт растет умеренными темпами, то поставки в страны БРИКС активно развиваются. За последние пять лет они выросли в три раза в физическом и в 2,7 раза в стоимостном выражении, превысив $3 млрд по итогам прошлого года, - сказал Ильюшин. - Такая динамика объясняется переориентацией экспорта после введения санкций со стороны стран Запада. В результате, ключевыми рынками стали страны Азии и в первую очередь Китай, на который приходится 97% поставок в страны БРИКС".

Помимо Китая, среди стран БРИКС важную роль в закупках российских рыбы и морепродуктов играют ОАЭ, Индия, Бразилия и Египет.

Как заявил Ильюшин, переориентация экспорта на страны БРИКС особенно хорошо видна в страновом разрезе. По сравнению с 2021 годом экспорт рыбы и морепродуктов в 2025 году в Китай увеличился в 2,6 раза в стоимостном выражении, в Бразилию - в 6 раз, в Индию - в 1,7 раза. В ОАЭ и Саудовскую Аравию поставки, по сути, начались в этот период.

По его словам, в 2026 году положительная динамика экспорта в страны БРИКС сохраняется. В первом полугодии его объем вырос в 1,5 раза. "Даже несмотря на рост последних лет, мы имеем серьезный потенциал для дальнейшего наращивания поставок на эти рынки", - подчеркнул Ильюшин.