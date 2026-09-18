Лагард заявила, что сложит полномочия главы ЕЦБ в 2027 году

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинет этот пост в 2027 году.

"Я уйду в 27-м", - заявила Лагард в пятницу ирландскому RTE Radio. На вопрос, случится ли это в октябре, когда истекает срок ее полномочий, она ответила: "Посмотрим".

"Что я могу сейчас сказать, так это то, что когда бы это ни случилось, все будет организовано самым профессиональным образом, как и подобает", - добавила Лагард.

На пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ на минувшей неделе она не стала отвечать на вопросы о своем будущем на посту главы регулятора. Ранее западные СМИ неоднократно сообщали, что Лагард планирует покинуть этот пост до официального окончания срока полномочий.