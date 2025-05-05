Баффет покинет пост CEO Berkshire Hathaway в конце года

Уоррен Баффет Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway Inc., инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, сократила операционную прибыль в первом квартале 2025 года на 14%, при этом ее чистая прибыль снизилась в 2,8 раза.

94-летний Баффет, возглавлявший Berkshire шесть десятилетий, объявил, что покинет пост CEO в конце 2025 года. Его место займет Грег Абель, отвечающий в компании за весь нестраховой бизнес компании.

Как сообщила Berkshire, ее чистая прибыль в январе-марте уменьшилась до $4,6 млрд, или $3,2 тысячи в расчете на акцию класса "А", с $12,7 млрд, или $8 825 на акцию, годом ранее.

Инвестиционный убыток в минувшем квартале составил $5,04 млрд по сравнению с доходом в $1,48 млрд годом ранее. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании ценных бумаг, и таким образом, в значительной мере зависит от рыночных колебаний.

Баффет называет операционную прибыль более показательной для компании и рекомендует инвесторам ориентироваться на нее.

Операционная прибыль Berkshire в первом квартале сократилась до $9,64 млрд с $11,22 млрд годом ранее. Снижение показателя обусловлено, преимущественно падением операционной прибыли в страховом сегменте в 1,9 раза из-за потерь, связанных с лесными пожарами в Калифорнии.

Выручка Berkshire в январе-марте уменьшилась незначительно - до $89,73 млрд с $89,87 млрд за тот же период прошлого года. Доход подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, повысился на 1,2%, до $12,04 млрд. Выручка в сфере страхования и других операций снизилась менее чем на 1%, до $77,68 млрд. Объем премий, собранных страховым подразделением, вырос на 1,5% - до $21,8 млрд.

Общий объем активов компании на конец года составлял $1,15 трлн по сравнению с $1,07 трлн годом ранее.

Портфель акций, принадлежащих Berkshire, оценивался в $263,735 млрд против $271,588 млрд в конце 2024 года. Порядка 69% портфеля акций сконцентрировано в бумагах пяти компаний: American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola и Chevron. В конце прошлого года совокупная доля этих компаний в портфеле Berkshire составляла 71%.

В отчете компании отмечается, что макроэкономические и геополитические события могут повлиять на ее операционные результаты в будущем.

"Темпы изменения, в том числе в сфере мировой торговли и пошлин, ускорились в 2025 году. Существенная неопределенности в отношении последствий этих событий сохраняется, и в настоящее время мы не можем надежно предсказать их потенциальное влияние на наш бизнес", - говорится в отчете.

Котировки акций класса "А" Berkshire подорожали на 19,9% с начала текущего года и на 32,9% за последние 12 месяцев.