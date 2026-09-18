Brent подешевела до $103,11 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются третью сессию подряд, снижение ускорилось днем в пятницу.

К 14:32 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,71 (1,63%), до $103,11 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,68 (0,67%), до $101,23 за баррель.

Опасения дефицита предложения топлива на мировом рынке смягчились за счет увеличения экспорта саудовской нефти через Оман, роста запасов нефтепродуктов в США, а также наращивания поставок продуктов нефтепереработки из Китая, отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена примерно наполовину восстановить мощности поврежденного в результате атаки БПЛА нефтепровода "Восток-Запад", сообщают СМИ. Выход на обычный же уровень ожидается в течение шести недель.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует увеличить объем поставок нефти азиатским НПЗ путем перевалки с судна на судно в оманском порту Сохар.

Экспорт продуктов нефтепереработки из Китая в августе вырос на 12,7% в годовом выражении, причем поставки авиатоплива оказались рекордными. Ожидается, что КНР продолжит ослаблять экспортный контроль в сентябре, позволив компаниям получить прибыль на высокомаржинальных международных рынках.

По данным Минэнерго США, запасы нефтепродуктов в стране на прошлой неделе неожиданно выросли. В частности, товарные запасы бензина увеличились на минувшей неделе на 794 тысячи баррелей, дистиллятов - на 1,585 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина на 1 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей.