РФ по итогам 8 месяцев вошла в топ-3 поставщиков свинины в Китай

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - РФ по итогам восьми месяцев 2026 года поднялась на третье место среди поставщиков свинины в Китай, обогнав Великобританию, следует из материалов Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в воскресенье.

Китай за восемь месяцев этого года закупил в РФ продукции свиноводства на $75,3 млн, что на 26,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $59,4 млн). Поставки из Великобритании за этот период составили $70,8 млн. Всего в январе-августе КНР закупала продукцию свиноводства в 17 странах. Основными поставщиками были Испания (на $312,4 млн) и Бразилия (на $163,6 млн).

В августе Китай увеличил закупки в РФ до $13,3 млн с $11,3 млн в августе 2025 года и с $11,8 млн в июле этого года.

Как сообщалось, в 2025 году РФ экспортировала в Китай продукции свиноводства на $86,5 млн, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году (на $53,3 млн),

Российская свинина впервые появилась на рынке КНР в апреле 2024 года после того, как осенью 2023 года Китай снял запрет на ее ввоз. Право на поставки сначала было предоставлено трем компаниям - "Мираторг", "Тамбовский бекон" (группа "Русагро") и "Великолукский мясокомбинат". В июле 2026 года в число экспортеров был включен Курский мясоперерабатывающий завод.