Поиск

РФ в августе увеличила выручку от экспорта гречихи в КНР до $4,9 млн

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - РФ в августе этого года экспортировала в Китай гречихи на $4,9 млн против $3,9 млн годом ранее, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в воскресенье.

ЭкономикаКитай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь разКитай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь разЧитать подробнее

Таким образом, в годовом выражении экспортная выручка выросла почти на 27% и сохранилась на уровне июля 2026 года.

Но показатель за 8 месяцев этого года оказался на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, - $51,4 млн против $60,4 млн.

Тем не менее, РФ остается основным поставщиком этой крупяной культуры в Китай.

По данным ГТУ, в 2025 году РФ экспортировала в Китай 255 тыс. тонн гречихи на $68 млн. В 2024 году экспорт составлял 221,8 тыс. тонн на $73,6 млн.

По данным Росстата, РФ в 2025 году снизила урожай гречихи до 926 тыс. тонн с 1,2 млн тонн в 2024 году. В этом году посевная площадь под этой крупяной культурой сократилась до 708 тыс. га с 751 тыс. га в 2025 году.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

 Китай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

Медведев предложил "идти дальше" от временного управления активами западных компаний

Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

 Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2280п по индексу МосБиржи

Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

 Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

 Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

Уоррен Баффет уступил пост председателя совета директоров Berkshire сыну Говарду

 Уоррен Баффет уступил пост председателя совета директоров Berkshire сыну Говарду

Nestle оценивает возможные шаги из-за передачи своих активов в РФ во временное управление
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11861 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3748 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов