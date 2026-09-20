РФ в августе увеличила выручку от экспорта гречихи в КНР до $4,9 млн

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - РФ в августе этого года экспортировала в Китай гречихи на $4,9 млн против $3,9 млн годом ранее, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в воскресенье.

Таким образом, в годовом выражении экспортная выручка выросла почти на 27% и сохранилась на уровне июля 2026 года.

Но показатель за 8 месяцев этого года оказался на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, - $51,4 млн против $60,4 млн.

Тем не менее, РФ остается основным поставщиком этой крупяной культуры в Китай.

По данным ГТУ, в 2025 году РФ экспортировала в Китай 255 тыс. тонн гречихи на $68 млн. В 2024 году экспорт составлял 221,8 тыс. тонн на $73,6 млн.

По данным Росстата, РФ в 2025 году снизила урожай гречихи до 926 тыс. тонн с 1,2 млн тонн в 2024 году. В этом году посевная площадь под этой крупяной культурой сократилась до 708 тыс. га с 751 тыс. га в 2025 году.