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Выручка РФ от экспорта пива в Китай за 8 месяцев снизилась до $4,1 млн

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - РФ в январе-августе 2026 года экспортировала в Китай пива на $4,1 млн, сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в воскресенье.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года ($8,9 млн) экспортная выручка снизилась в 2,2 раза.

В августе экспорт составил $489,5 тыс. против $895,1 тыс. в августе 2025 года и $912,3 тыс. в июле этого года.

В январе-августе Китай закупал пиво в 54 странах. Наиболее крупными поставщиками были Германия (на $71 млн), Нидерланды (на $62,2 млн), Испания (на $56,2 млн).

В свою очередь, Китай за 8 месяцев экспортировал в РФ пива на $39 млн, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $29,2 млн).

В августе его экспортная выручка снизилась до $6,4 млн с $6,7 млн в августе 2025 года и с $7,3 млн в июле этого года.

В этом году Китай экспортирует свое пиво в более 100 стран мира.

В 2025 году РФ снизила экспорт пива в Китай до $10,9 млн с $24 млн в 2024 году. Поставки китайского пива в РФ выросли до $43,2 млн с $29,96 млн в 2024 году.

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