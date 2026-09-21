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Рубль утром немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль немного опускается на фоне дешевеющей уже четвертую сессию подряд нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,592 руб. (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,5 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка анализируют новости на тему антироссийских санкций.

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом закон о расширении санкций в отношении РФ и продлении санкций против Ирана, сообщается на сайте Белого дома. Законопроект изначально разработала группа сенаторов от обеих партий. В частности, видную роль в этом процессе сыграл ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%. Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ.

Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России. Составители документа предусмотрели и ограничения на инвестиции в РФ для граждан США в России, запрет на поставки в Россию энергоресурсов из США.

В Конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов. В законопроекте прописан и механизм отмены ограничительных мер - для этого администрации США нужно будет взаимодействовать с Конгрессом. В Белом доме, комментируя законопроект, подчеркивали, что не считают его положения обязательными к выполнению.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются в понедельник благодаря ожиданиям, что на этой неделе появится возможность для возобновления усилий по дипломатическому урегулированию конфликта США с Ираном. Нефть дешевеет четвертую сессию подряд.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:10 по Москве составляет $102,29 за баррель, что на 1,51% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,59%, до $98,68 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, где обозначит позицию Тегерана, сообщило агентство "Мехр". Американский президент Дональд Трамп заявил, что "открыт" к встрече с Пезешкианом.

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