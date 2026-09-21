Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основной сессии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips, к негативным факторам можно отнести подешевевшую нефть (ноябрьский фьючерс на Brent опустился ниже $102,5 за баррель) и известия о подписании президентом США Трампом закона об "адских санкциях" против России; в то же время спрос на российские бумаги сохраняется в условиях стабильной политической ситуации внутри России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2275,08 пункта (-0,1%, в начале утренних торгов индекс опускался ниже 2260 пунктов), индекс РТС - 851,21 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 сентября, составляет 84,1975 руб. (-31,18 копейки).

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу и набирает 57,87% голосов, следует из данных ЦИК РФ по итогам обработки 87,91% протоколов. КПРФ находится на втором месте и набирает 13,84% голосов, ЛДПР - на третьем месте (8,86% голосов).

Вооруженные силы России усилят удары по военным целям в Киеве в ответ на атаку Украины на гражданские объекты на территории РФ, заявило Минобороны РФ в воскресенье. "В целях срыва демократического волеизъявления граждан РФ на выборах в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации киевский режим в течение 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории Российской Федерации с применением БПЛА и крылатых ракет "Фламинго", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В нем также сказано, что все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам Московского региона; попытка массированной атаки на Москву провалилась, своих целей противник не достиг.

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом закон о расширении санкций в отношении РФ и продлении санкций против Ирана, сообщается на сайте Белого дома. Одна из целей закона - систематизировать некоторые из принятых против РФ мер. Например, в документе приводится перечень должностей в российском руководстве, против которых в обязательном порядке должны действовать санкции. Такие же меры прописаны для военачальников и для иностранных граждан, оказывающих поддержку российскому ВПК.

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США повышает пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%. Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ. Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

В Конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов. В законопроекте прописан и механизм отмены ограничительных мер - для этого администрации США нужно будет взаимодействовать с Конгрессом.

В Белом доме, комментируя законопроект, подчеркивали, что не считают его положения обязательными к выполнению. Так, глава Госдепа Марко Рубио назвал документ "ценным инструментом". "Президент смог бы самостоятельно решить, использовать ли его", - добавил Рубио. Он добавил, что Трамп в случае необходимости имеет возможности вводить ограничительные меры против РФ и без этого законопроекта.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, поддержку рынку акций оказывают новости о возможном начале переговоров между Россией и США. По данным зарубежных СМИ, в Вашингтоне обсуждается допущение отдельных бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта на Украине.

Для индекса МосБиржи на 4-х часовом таймфрейме уровнями сопротивления выступают отметки 2336 и 2385 пунктов, поддержкой является скользящая средняя (EMA 200) в районе 2230 пунктов, полагает аналитик.

В США в прошлую пятницу индексы акций показали смешанную динамику: снизился Dow Jones (-0,2%), подросли S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,4%). По итогам всей прошедшей недели Dow Jones опустился на 1,7%, S&P 500 - на 0,1%, в то время как Nasdaq прибавил 0,7%.

Одним из негативных факторов для рынка является подъем доходности гособлигаций США, который вновь разжег опасения относительно ухудшения макроэкономического фона, отмечает Trading Economics.

Федеральная резервная система в среду, 16 сентября, впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Кроме того, медианный прогноз членов руководства американского ЦБ теперь указал на то, что они ждут еще одного повышения до конца текущего года.

Трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 55% вероятность увеличения ставки на октябрьском заседании Федрезерва, по данным FedWatch. Месяц назад этот показатель составлял всего около 7%.

Объем промышленного производства в США в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ФРС. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

В Азии утром в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX просел на 0,1%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).

Биржи Японии в понедельник закрыты (День почитания пожилых людей).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают снижение на ожиданиях, что на этой неделе появится возможность для возобновления усилий по дипломатическому урегулированию конфликта США с Ираном.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве составила $102,45 за баррель (-1,4% и -0,9% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $98,75 за баррель (-1,5% и -1,6% в пятницу).

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, где обозначит позицию Тегерана, сообщило агентство "Мехр". Американский президент Трамп заявил, что "открыт" к встрече с Пезешкианом.

Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что в субботу нанесли удары по "чувствительным объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также по объекту нефтекомпании Saudi Aramco в порту Янбу на Красном море, являющемуся ключевым экспортным хабом.

Ранее СМИ сообщали, что Китай попросил Иран сдержать атаки хуситов после обращения властей Саудовской Аравии к Пекину.

Aramco в сентябре увеличила экспорт нефти через Ормузский пролив. В целом объем экспорта нефти из страны с начала этого месяца уже превысил 4 млн баррелей по сравнению с августовским уровнем в 2,4 млн баррелей, свидетельствуют данные Kpler.