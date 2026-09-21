Экспорт нефти из Казахстана в направлении "Усть-Луги" в августе снизился на 30%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Транспортировка нефти из Казахстана в августе 2026 года в направлении порта "Усть-Луга" составила 200 тысяч тонн, сообщили в АО "КазТрансОйл" (КТО).

В июле в этом направлении было отгружено 286 тысяч тонн, в мае - 301 тысяча тонн, в апреле отгружено 230 тысяч тонн, в марте - 100 тысяч тонн. Компания не информировала об отгрузках нефти в данном направлении в остальные месяцы текущего года.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистрального нефтепровода, входящий в группу компаний АО "НК "КазМунайГаз". Обладает диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,2 тысячи км и оказывает операторские услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей протяженностью более 5 тысяч км.