"КазТрансОйл" увеличил прокачку нефти в направлении порта Новороссийск в августе на 27,8%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Нацоператор "КазТрансОйл" транспортировал в направлении порта Новороссийск в августе 460 тысяч тонн нефти из Казахстана, сообщили в АО "КазТрансОйл" (КТО).

В июле в направлении порта "Новороссийск" было экспортировано 360 тысяч тонн нефти.

Компания не информировала об отгрузках в данном направлении в другие месяцы 2026 года.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистрального нефтепровода, входящий в группу компаний АО "НК "КазМунайГаз". Обладает диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,2 тысячи км и оказывает операторские услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей протяженностью более 5 тысяч км.