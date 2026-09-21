Поиск

"КазТрансОйл" увеличил прокачку нефти в направлении порта Новороссийск в августе на 27,8%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Нацоператор "КазТрансОйл" транспортировал в направлении порта Новороссийск в августе 460 тысяч тонн нефти из Казахстана, сообщили в АО "КазТрансОйл" (КТО).

В июле в направлении порта "Новороссийск" было экспортировано 360 тысяч тонн нефти.

Компания не информировала об отгрузках в данном направлении в другие месяцы 2026 года.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистрального нефтепровода, входящий в группу компаний АО "НК "КазМунайГаз". Обладает диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,2 тысячи км и оказывает операторские услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей протяженностью более 5 тысяч км.

КазТрансОйл КазМунайГаз Казахстан Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети

 Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети

Brent подешевела до $102 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Китай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

 Китай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

Медведев предложил "идти дальше" от временного управления активами западных компаний

Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

 Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2280п по индексу МосБиржи

Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

 Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

 Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11868 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3752 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов