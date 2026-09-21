Предложение налоговых стимулов для повышения капитализации фондового рынка не поддержано

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Тема введения дополнительных стимулов в целях решения задачи по увеличению капитализации российского фондового рынка остается на повестке, однако предложения по новым налоговым мерам по итогам обсуждений поддержки не получили, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы действительно обсуждали целый ряд мер. Было много предложений со стороны рынка, часть из этих мер была поддержана. Но я думаю, что мы более детально об этом сообщим попозже. Сразу скажу, что не были поддержаны дополнительные налоговые стимулы. Была большая дискуссия по этому вопросу, и на уровне руководства министерства, но в итоге дополнительные налоговые стимулы не были поддержаны. Ряд других мер мы продолжаем обсуждать", - сказал он.

"Эта дискуссия идет постоянно, потому что задача является для нас ключевой. Новые предложения поступают постоянно, какие-то мы берем в работу, какие-то предлагаем включать в федеральный проект, какие-то идут отдельным треком", - добавил он.

Капитализация российского фондового рынка, согласно указу президента, к 2030 году должна достигнуть 66% ВВП. На конец 2025 года она составляла чуть меньше 25% ВВП, а на конец августа, в результате затянувшегося падения рынка акций, его капитализация снизилась уже до 19,5% ВВП. Летом Чебесков говорил, что Минфин работает над предложениями по дополнению плана развития рынка для его вывода на нужную траекторию.