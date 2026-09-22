Молдавия введет режим ЧП в энергетике с 26 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии во вторник утвердило решение о введении режима чрезвычайного положения в энергетической и гидротехнической сферах сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября, сообщила пресс-служба кабмина.

"Эта мера необходима для того, чтобы власти могли оперативно принять необходимые меры по обеспечению граждан энергетическими и водными ресурсами в контексте регионального развития", - заявил на заседании кабинета министров премьер Молдавии Василе Тофан, его слова приводит пресс-служба правительства.

Директор Национального центра управления кризисами Сергей Диакону напомнил, что срок действия режима повышенной готовности в энергетике и гидрологии истекает 25 сентября, но риски, которые послужили основанием для его введения, не исчезли, а усилились на фоне региональных событий.

Министр энергетики Дорин Джунгиету заявил, что в контексте региональных событий и роста цен на газ на европейских фондовых биржах в ближайшее время существует серьезный риск повышения цен для потребителей.

Как сообщалось, в понедельник Совет национальной безопасности под руководством президента страны Майи Санду согласовал необходимость введения чрезвычайного положения в энергетической и гидротехнической сферах, чтобы у учреждений были необходимые инструменты для быстрого реагирования в случае серьезных перебоев и обеспечения страны электроэнергией, природным газом и нефтепродуктами.

"Национальный совет безопасности вместе с парламентом и правительством пришел к выводу, что нужно объявить режим чрезвычайного положения в области энергетики и гидрологии, чтобы правительство могло принимать экстренные меры", - заявила Санду на брифинге после заседания Совбеза.

Решение правительства о введении ЧП должен утвердить парламент.

Режим повышенной готовности в энергетическом и гидротехническом секторах действует в Молдавии с 28 июля.

Молдавия периодически вводит специальные режимы регулирования в энергетике на фоне геополитических событий, которые приводят к сбою поставок энергоресурсов в страну. Предыдущий раз режим ЧП в энергетике вводился в конце марте этого года на 60 дней из-за выхода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, обеспечивающей до 70% импорта электроэнергии из Европы.